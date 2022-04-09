Yukatel Kayserispor: 1-2

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mustafa Sönmez (xx), Serkan Çimen (xx)

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek umut tüketti. Bu sonuçla üst üste 9'uncu maçını kaybeden İzmir ekibi, 27 puanda kaldı. Kayserispor ise 41 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Kayserispor 8'nci dakikada Emrah'la öne geçerken, 26'ncı dakikada Kemen ile farkı ikiye çıkardı. Göztepe, 44'te Santo ile umutlansa da puan alamadı. Göztepeli futbolseverler ise hem oyuncuları hem de yönetimi protesto etti.

8'inci dakikada konuk Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Emrah çizgiye hareketlenip dar açıdan şutunu çekti. Top kaleci Piric'in yanından ağlarla buluştu: 0-1.

90+4'üncü dakikada Santo'nun kafayla indirdiği topa Jahovic dokundu, ancak yan direk gole izin vermedi.