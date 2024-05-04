Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 Yendi
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi. Mücadelede Yusuf Barasi'nin golüyle Adana temsilcisi galip geldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp
İstanbulspor : Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin
Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)
Gol: Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 39 Balotelli, Dk. 72 Manev (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 64 Ali Yaşar, Dk. 85 Coly, Dk. 85 Duhaney ( İstanbulspor )
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.
74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.
75. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliyev sağına uzanarak topu kornere çeldi.
Mücadele, Adana temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.