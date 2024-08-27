Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Cimbom, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY, İLK SANİYELERDE PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin henüz ilk saniyelerinde Köhn'ün savunma arkasına attığı topla buluşan Mauro Icardi, Zoukrou'nun arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Tüm statla birlikte Arjantinli yıldız da penaltı bekledi. Galatasaray'ın penaltı beklentisi, müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas tarafından karşılık bulmadı. Pozisyondan kısa süre sonra VAR ile konuşan Eskas, pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.

YOUNG BOYS'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Young Boys, 31. dakikada kullanılan köşe vuruşunda golü buldu. Ganvoula'nın direkten dönen kafa vuruşunda topu önünde bulan Colley, topu filelere göndermeyi başardı. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İlk 45 dakikanın kalan bölümünde de gol olmayınca devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

KAAN'IN GOLÜNDEN SONRA BAYRAK KALKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 55. dakikadaki duran topta Kaan Ayhan ile aradığı golü buldu. Ancak yardımcı hakem, Kaan'ın filelere giden golünün hemen ardından bayrağı kaldırdı Bu gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

MAÇTAKİ TEK GOL VIRGINIUS'TAN

Galatasaray, karşılaşmanın son bölümünde en azından tur şansını uzatmalara taşıyacak golü ararken konuk takım Young Boys, 87.dakikadaki kontratakta Alan Virginius ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da kaptan Muslera, bu golün ardından gol sevinci yaşayan rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu karttan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Günay Güvenç, kalan dakikalarda kaleyi korudu.

CİMBOM, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ

Galatasaray, maç boyunca olduğu gibi birçok net fırsatı kalan kısa sürede de değerlendiremedi. Böylelikle sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Cimbom, deplasmandaki ilk maçı da 3-2 kaybetmişti.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Kupa 2'deki yeni sisteme göre 36 takımlı lig aşamasında mücadele edecek. Kura çekimin ardından lig aşamasında 36 takımın oynayacağı 8 maç belirlenecek. Bu maçlar sonunda ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. 8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16'ya yükselecek.