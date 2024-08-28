Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor

Sezona Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak başlayan ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da sular durulmuyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu, bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla RAMS Park'ta olağanüstü toplantı kararı aldı.

ALİ YÜCE, İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.

Ali Yüce

3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.