Yönetim kara kara ne yapacağını düşünüyor! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu

Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde Mauricio Lemos'u transfer eden Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlileri zorda bıraktı. Fenerbahçe performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Lemos'u yaz aylarında nasıl satacağının planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE, LEMOS'TAN KURTULMANIN YOLLARINI ARIYOR

Akşam'ın haberine göre, Emre Belözoğlu'nun 'kefilim' diyerek La Liga 2 ekibi Las Palmas'tan 1,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Lemos, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamamış ve yeni sezon öncesi Beerschot'a kiralanmıştı. Hatta Emre Belözoğlu'nun oyuncuyu Epureanu'nun yerine sezon sonunda Başakşehir'e transfer etmek istediği iddia edilmişti. Başakşehir cephesi Lemos için henüz resmi bir adım atmazken, Fenerbahçe Uruguaylı stoperden kurtulmanın yollarını arıyor.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'yle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki savunmacı için Emre Belözoğlu'nun hamle yapmaması halinde Süper Lig'den diğer ekiplerle temasa geçileceği ve bonservis bedelinde zorluk çıkarmadan Lemos ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

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