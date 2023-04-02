Yok artık Samsunspor! Süper Lig yolunda çılgın seri yakaladılar

1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor, sahasında Pendikspor'u 4-2 yendi. Henüz maçında 5. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bilen Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 20 maça çıkardı ve liderliğini perçinleyerek Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü.

Samsunspor ile Pendikspor, 1. Lig'in 30. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazanarak çılgın serisini devam ettirdi.

KIRMIZI KART, SAMSUN FIRTINASINI DURDURAMADI

Henüz 5. dakikada Alim Öztürk'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 31. dakikada Douglas Tanque, 83. dakikada Zeki Yavru, 90. dakikada ise Yusuf Abdioğlu kaydetti. Pendikspor'un gollerini ise 45.dakikada penaltıdan Regattin ve 55. dakikada penaltıdan Kappel attı.

SERİ 20 MAÇA ÇIKTI

Yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran lider Samsunspor, bu sonuçla galibiyet serisini de 7 maça yükseltti. Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 50 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son yenilgisini 15 Ekim 2022'de deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.

LİGİN EN SKORER TAKIMI

Bu kulvarda sadece 2 mağlubiyeti bulunan Karadeniz ekibi, rakip filelere gönderdiği 57 golle ligin en skorer takımı konumunda. Yılport Samsunspor, yediği 22 golle de en iyi savunma performansına sahip ikinci takım pozisyonunda. Şampiyonluğu en büyük adaylarından Samsunspor, maç fazlasıyla ikinci Eyüpspor'un 10 puan önünde lider durumda yer alıyor.

SADECE 1 MAĞLUBİYETLERİ VAR

Kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından ligin 7. haftasında göreve gelen Hüseyin Eroğlu yönetiminde 23 maça çıktı. Bu maçlarda 16 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 54 puan toplayan Samsunspor, sadece 1 kez mağlup oldu. Eroğlu, maç başına yaklaşık 2,35 puan ortalaması yakaladı.

3 FUTBOLCUDA 31 GOLLÜK KATKI

Ligin 6. haftasında 9 puanla 7. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Eroğlu'nun göreve başlamasının ardından alınan başarılı sonuçlarla 30. hafta sonunda puanını 63'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekibin hücum oyuncularından Douglas Tangue 14, Gaetan Laura 11 ve Ahmet Sağat da 6 gol atarak takıma toplam 31 golde katkı sağladı.

SÜPER LİG'E ADIM ADIM

Ligde 28 maçta 18 galibiyet ve 9 beraberlikle 63 puan toplayarak lider olan Samsun ekibi, 11 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için kalan haftalarda mücadelesini sürdürecek.