Ne yaptın sen Muslera? 90. dakikada yaptığı kurtarışın dünyada eşi benzeri yok
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı 3-2 yendiği maça sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Fernando Muslera damga vurdu. Maçın 90. dakikasında suratıyla gole engel olan Uruguaylı eldiven büyük beğeni aldı.
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı.
SURATIYLA KURTARDI
Mücadele boyunca kritik kurtarışlara imza atan Muslera, 90. dakikada da kalesinde devleşti. Başarılı eldiven rakibin şutunu suratıyla çıkardı.
BEĞENİ YAĞDI
Muslera'nın o kurtarışına maç bitiminde sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum geldi. Taraftarlar, Muslera'yı maçın adamı ilan etti.
İşte Muslera'nın o kurtarışı;