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İçinden yine Messi çıktı! Cengiz'in Ankaragücü maçında yaptılarına kimse inanamıyor

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Fenerbahçe'nin sahasında 1-0 geriye düştüğü Ankaragücü maçında yıldız futbolcu Cengiz Ünder 12 dakikada 2 gol atarak takımın 2-1 öne geçirdi. Ünder'in performansını taraftarlar ayakta alkışladı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

TOLGA PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin 13. dakikasında Ankaragücü penaltı kazandı. Topla hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı ve yerde kaldı. Hakem "penaltı" dedi. Topun başına geçen Tolga Ciğerci golü attı ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.

Yok artık Cengiz! Fenerbahçe'yi 12 dakikada öne geçirdi

CENGİZ'DEN 12 DAKİKADA 2 GOL

Taraftarı önünde geriye düşen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ünder önce 20. sonra 32. dakikada 2 gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Yok artık Cengiz! Fenerbahçe'yi 12 dakikada öne geçirdi

TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI

Son olarak İstanbulspor maçında 4 gol atarak yıldızlaşan Ünder'in bu performansını sarı-lacivertli taraftarlar ayakta alkışladı.

Yok artık Cengiz! Fenerbahçe'yi 12 dakikada öne geçirdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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