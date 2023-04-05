Sahayı birbirine kattı! Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü
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Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Çılgına dönen Belözoğlu'nu yardımcıları sakinleştirmeye çalıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Başakşehir, Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 38. dakikasında çizgiyi ihlal eden Emre Belözoğlu, hakeme yoğun itirazda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, Emre Belözoğlu'na kırmızı kart çıkardı. Bu kararla saha kenarı karıştı. Kart sonrası çıldıran Belözoğlu'nu yardımcıları sakinleştirmeye çalıştı.
Emre Belözoğlu, takımı Galatasaray karşısında 2-1 üstün durumdayken kırmızı kart gördü.
Emre Belözoğlu, 19 Mart'ta Süper Lig'de oynadıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasının devre arasında hakemle tartıştıktan sonra kırmızı kart görmüştü.