Yılport Samsunspor Takım Kaptanı: İhtiyacımız Olan Tek Şey Galibiyet

Yılport Samsunspor takım kaptanı Osman Çelik, oyuncuların öz güveninin geri gelmesi için ihtiyaçları olan tek şeyin bir galibiyet olduğunu söyledi. Çelik, takımın yeniden yapılanmaya gittiğini ve bekledikleri kırılma anını yaşayarak daha iyi bir sürece gireceklerine inandıklarını belirtti.

SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Osman Çelik, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi yaptığı açıklamada, "Beklentilerin altında kaldığımızın farkındayız. Biz de eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz, biz de çok üzülüyoruz" dedi.

Süper Lig ekibi Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik, Gaziantep FK maçında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası ve 8 Ekim Pazar günü ligde oynayacağı Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Dün takıma Futbol Direktörü olarak katılan Fuat Çapa ile daha önce çalıştıklarını ve ilerleyen süreçte takıma faydalı olacağına inandığını söyleyen Çelik, "Rize maçı ile o beklenen kırılma anını yaşayıp, bundan sonraki sürecin daha iyi geçeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ PUANLARI ALAMADIK'

Gaziantep FK maçında hoca ayrılığı yaşadıklarını söyleyen Kaptan Osman Çelik, "Antep maçı, içerde reaksiyon vermemiz gereken bir maçtı. Ama istediğimiz sonucu alamadık. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzde Rize maçı var. Puan olarak en dipte gözüküyoruz ama oyunsal anlamda yenildiğimiz maçlarda iyi oynadığımız halde istediğimiz puanları alamadığımızı söyleyebilirim. Fuat hocamız geldi. Kulüp olarak yeni bir yapılanmaya gittik. Onunla da takım arkadaşlarımız tanışma fırsatı buldu. Benim eskiden tanıdığım bir hocamdı. Bize de bu süreçte çok faydalı olacağına inanıyorum. Takım olarak reaksiyon vermemiz gerektiğini konuştuk. Rize maçı ile beraber, o beklediğimiz kırılma anını yaşayıp, bundan sonraki sürecin daha iyi geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİLGİSİNE GÜVENDİĞİM BİR İNSAN'

Samsunspor'da Futbol Direktörü olarak görevlendirilen Fuat Çapa ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaptan Çelik, "Fuat Hoca şehrin ve kulübün yapısını bilen, geçmişte de tecrübeli olan bir hocamızdı. Şu an konum olarak başka bir pozisyonda geldi ama kendi adıma kişisel anlamda hem futbol olarak hem karakter olarak bilgisine güvendiğim bir insan. Bu süreçte bize çok faydalı olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreç inşallah taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde gelişir" dedi.

'BU İŞ BİR YERDE KIRILACAK'

Kırmızı Beyazlı Karadeniz temsilcisine taraftarların beklentisinin yüksek olduğunu söyleyen Çelik, "Biz de beklentilerin altında kaldığımızın farkındayız. Biz de eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz, biz de çok üzülüyoruz. Ama burada çok çalışıp, yaptığımız analizlerle, hocalarımızın verdiği teknik, taktik, fiziksel bilgilerle bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu iş bir yerde kırılacak ve ondan sonraki süreç daha güzel olacak. İhtiyacımız olan şey galibiyet alıp, taraftarımızın özgüvenini tekrar kazanıp hak ettiğimiz yer üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Bunu yapacak karakterde ve kalitede bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma hem oyunculuk seviyelerine, hem de karakterlerine çok güveniyorum. Bu takım beklenilenden daha iyi bir yerde ligi bitirecek diye düşünmüyorum" diye konuştu.

Samsunspor Kaptanı Osman Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yapılan eleştirilere saygı gösteriyoruz. Taraftarlar da uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıktı. Onlar da başarı bekliyor. Kaliteli bir takım kurulduğunu düşünüyorum. Geçiş sürecini biraz sıkıntılı yaşıyoruz. Alacağımız bir galibiyetten sonra ivmelenmemizin daha farklı olacağına inanıyorum. Burada çalışan oyuncu grubunun iyi niyetini ve çalışma özverisini birebir yaşadığım için Rize maçında alacağımız galibiyetle daha iyi yerlere geleceğiz."