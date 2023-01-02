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Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın 36 yaşındaki kaptanı Muslera, saçlarını sarıya boyattı. Takımdaki sarı saç akımına katılan Muslera'nın yeni tarzı taraftardan tam not aldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesi tarz değişikliğine gitti. Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'nin ardından Muslera da saçlarını sarıya boyattı.

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sade bir tarzla görülen tecrübeli kaptan, uzun yıllar sonra böyle bir değişiklik yaptı. Muslera'nın tarzı taraftarlardan tam not aldı.

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

Yıllar sonra tarzını bozdu! Saçını boyatan Muslera'ya yorum yağdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Muslera Spor Haberler

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