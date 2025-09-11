Yıldız futbolcudan Sergen Yalçın'ı kahreden haber
0:00/0:00
Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek. Oyuncunun durumuyla ilgili sağlık kontrolleri yapıldı ve tedavisine başlandı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan kısa süreliğine uzak kalacak. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.
DURUMU BELLİ OLDU
Güney Afrika- Nijerya karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Ndidi, 70. dakikada sakatlanarak oyundan alındı. Sağlık kontrolleri yapılan oyuncunun durumuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
İKİ MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
TRT Spor'un haberine göre Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında görev yapamayacak. Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun, 24 Eylül'de oynanacak Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.