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Yıldırım Belediye Jimnastikspor Kulübü Sporcusu Elvan İraslan Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Şampiyon Oldu

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Yıldırım Belediye Jimnastikspor Kulübü sporcusu Elvan İraslan, 12 şehirden 100 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında şampiyon oldu. Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakaları Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde tamamlandı. Türkiye'nin 12 farklı şehrinden 100 sporcunun katıldığı etkinlikte kadınlar il karması 3. olarak Mersin'de düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Yıldırım Belediye Jimnastik Spor Kulübü sporcusu Elvan İlarslan ferdi sıralamada birinci sırada yer aldı.

Yıldırım Belediye Jimnastikspor Kulübü sporcusu Elvan İraslan, 12 şehirden 100 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında şampiyon oldu.

Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakaları Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde tamamlandı. Türkiye'nin 12 farklı şehrinden 100 sporcunun katıldığı etkinlikte kadınlar il karması 3. olarak Mersin'de düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Yıldırım Belediye Jimnastik Spor Kulübü sporcusu Elvan İlarslan ferdi sıralamada birinci sırada yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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