Hakkari'de çocuklar sportif faaliyetlerle kötü alışkanlıklardan korunuyor

Hakkari'de yaptığı faaliyetlerle zararlı alışkanlık ve bağımlılığa karşı farkındalığı artırmaya çalışan Yeşilay Şube Başkanlığı, bünyesinde kurduğu kulüp sayesinde 116 çocuğu spora kazandırmayı başardı.

Kentte bağımlılık türleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüren Yeşilay Şubesi, yürüttüğü sportif faaliyetlerle de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor.

Şube tarafından 3 yıl önce kurulan ve şu ana kadar 116 çocuğu spora kazandıran Yeşilay Spor Kulübü, voleybol, badminton ve masa tenisiyle buluşturduğu çocukları geleceğe hazırlıyor.

Çocukların bu branşlarda antrenörlerden eğitim almasını sağlayarak sahalara yeni yetenekler kazandıran kulüp, aynı zamanda sosyalleşmelerini ve kendilerine zarar verecekleri alanlardan uzaklaşmalarını sağlıyor.

Voleybol il birinciliği müsabakalarında 3'te 3 yaparak şampiyon olan Yeşilayın sporcuları, kenti bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik Merkezi spor salonunda şampiyona için hazırlıklarını sürdüren sporcular, bölge birincisi olarak üst tura geçmeyi hedefliyor.

"Ulaştığımız sporcu sayısı ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor"

Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, AA muhabirine, kulüp olarak sportif faaliyetlere masa tenisiyle başladıklarını söyledi.

Voleybolda 60, badmintonda 36 ve masa tenisinde 20 sporcularının olduğunu belirten Demir, "Voleybolda kentimizi bölge ve Türkiye'de temsil etmek istiyoruz. Bu işe 5 sporcuyla başladık, şu an yaklaşık 120 sporcumuz mevcut. Biz bağımlılıkla aktif şekilde mücadele ediyoruz. Sıfır tolerans, sıfır bağımlılık, sporda zirve, bağımlılıkla mücadelede zirve en büyük hedefimizdir." dedi.

Çocukları bu şekilde kötü alışkanlıklardan uzak tuttuklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Ailelere ziyaretler yapıyoruz. Çocukların sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmaları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra onların eğitim hayatlarında başarılı olmaları noktasında destekler sunuyoruz. Altyapıda da yetiştirdiğimiz sporcularımız var. Ulaştığımız sporcu sayısı ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Sporcularımızı motive etmek için hem antrenmanlarda hem de maçlarda yanlarındayız. Sporcularımıza yönelik bilgilendirme toplantıları da yapıyoruz. Yeşilay hayatın merkezinde. Bağımlılıkla mücadele konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz."

"Voleybol Kadın Milli Takımımızı örnek alıyoruz"

Voleybol takımı sporcularından Pelşin Arin Budakbeyoğlu ise haftada 4 gün antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Antrenmanlarda smaç, servis, manşet ve parmak pası tekniklerinde gelişiyoruz. Bu da gelişimimize katkı sunuyor. Takımdaki arkadaşlarımızla çok güzel eğleniyoruz. Voleybol Kadın Milli Takımımızı örnek alıyoruz. Takımca onların maçlarını izlediğimiz zamanlar oluyor. Kulübümüzün amacı sporla bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve kulübümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Berra Engin de voleybol öğrenerek kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Voleybolun güzel bir spor olduğunu kaydeden Engin, "Herkese tavsiye ederim. Sporcu güzel ahlaklı olur ve kötü alışkanlıklardan uzak durur. Okul dışında voleybol antrenmanlarına geliyoruz. Voleybol öğreniyoruz. Bir taraftan da eğitimimize devam ediyoruz. Eğitim çok önemli." ifadelerini kullandı.