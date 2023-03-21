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Yeşil saha boks ringine döndü! Sportmenliğin hiçe sayıldığı maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Spor Haberleri

Üsküdar'da U15 futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın nedeninin Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun, Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. Sportmenliğin katledildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar'da oynanan Valide Tayfun Spor- Maltepespor U15 müsabakası esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddiası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma futbolcular ve teknik ekibin karıştığı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Yeşil saha boks ringine döndü! Sportmenliğin hiçe sayıldığı maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşanan o anlar taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Maltepespor İstanbul Üsküdar Futbol kavga Spor Haberler

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