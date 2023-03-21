Yeşil saha boks ringine döndü! Sportmenliğin hiçe sayıldığı maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Üsküdar'da U15 futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın nedeninin Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun, Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. Sportmenliğin katledildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar'da oynanan Valide Tayfun Spor- Maltepespor U15 müsabakası esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddiası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Kısa sürede büyüyen tartışma futbolcular ve teknik ekibin karıştığı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşanan o anlar taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.