Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

MELİH MAHMUTOĞLU VE GUDURİC KUPAYI KALDIRDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı. Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu ile Marko Guduric beraber kaldırdı.

ÜNLÜ ŞARKICILAR ŞARKILARIYLA TRİBÜNLERİ COŞTURDU

Şampiyonluk töreninin ardından konserler düzenlendi. İlk olarak Hande Yener sahne alırken, sevilen şarkılarını söyledi. Daha sonra sırasıyla Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç parkeye çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik ederek, şampiyonluğu kutladı.