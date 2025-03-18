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Gideceği takım da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler ayrılacak

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Real Madrid'de sezon başında 6 milyon euroya Serie A ekibi Como'ya sattığı Nico Paz'ın geri alma opsiyonunu kullanmak istiyor. İspanyol devi Arjantinli 10 numarayı geri alırsa beklediği şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler, takımdan ayrılabilir. Arda'nın en ciddi alıcısının Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelen milli yıldızımız Arda Güler'in takımdaki geleceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

PAZ'I GERİ İSTİYORLAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İspanyol devi, sezon başında 6 milyon euroya Serie A ekibi Como'ya sattığı Arjantinli 10 numara Nico Paz'ı takıma geri getirmek istiyor. 20 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesinde Real Madrid'in geri alabilmesi için satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun yanı sırasonraki satıştan yüzde 50 pay alma hakkı da var. İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Paz, sezon boyunca 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı.

Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek

GELİRSE ARDA INTER'E GİDİYOR

Söz konusu haberde; Madrid'in bu hakkını kullanması, Arda Güler için yeni bir ayrılık ihtimali doğabileceği belirtildi. Milli yıldızımıza talip olan kulüplerin sayısı her geçen gün artarken, başka bir milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan devi Inter'in transfer konusunda en ciddi adaylardan biri olduğu vurgulandı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması giyen bu sezon 31 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gideceği takım da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler ayrılacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBerat Yıldız:

Bende diyorum günlük Arda Güler haberi nerde

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