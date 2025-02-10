Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 1. Lig'den de düştü

Bir dönem Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, sezon sonunda veda etmesinin kesinleştiği Trendyol 1. Lig'de son 2 maçını 7-0'lık skorlarla kaybetti. Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen takım, 2009-2010 sezonunda TFF 2. Lig'e yükseldi.

2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirilen Malatya temsilcisi, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını TFF 1. Lig'e yazdırdı. Sarı-siyahlı ekip, 2016-2017 sezonunda bu ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren Doğu Anadolu temsilcisi, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda etti.

Trendyol 1. Lig'de 3. sezonunu geçiren Malatya temsilcisinin, bitime 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

SÜPER LİG KARNESİ

2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Malatya temsilcisi, Türkiye'nin en prestijli liginde 5 sezon tutunabildi. Malatya ekibi, Süper Lig'de ilk yılında 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. En iyi performansını 2018-2019 sezonunda gösteren sarı-siyahlılar, 13 galibiyet ve 8 beraberlik sonucunda topladığı 47 puanla ligi 5. sırada bitirdi.

AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Malatya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Sırbistan temsilcisi Partizan'a karşı ilk maçı 3-1 kaybedip, ikinci müsabakayı 1-0 kazanmasına karşın elenmekten kurtulamadı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KÜME DÜŞMEKTEN KURTULDU

Yeni Malatyaspor için 2019-2020 sezonu kötü geçti. Sarı-siyahlılar, 34 maçta 32 puan toplayıp, sezonu küme düşme hattı içinde 16. sırada bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla Yeni Malatyaspor, tekrar Süper Lig'de mücadele etme şansı buldu.

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda da istediği performansı sergileyememesine rağmen 45 puanla 15'inci sırada yer alarak kümede kalmayı başardı.

DEPREM SÜRECİ

Yirmi puanla son sırada bitirdiği 2021-2022 sezonu sonunda Süper Lig'e veda eden Malatya temsilcisi, 2022-2023 sezonunda Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını 16. sırada tamamladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya temsilcisi, ligden çekilme kararı aldı.

Depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden Doğu Anadolu ekibi, çoğu futbolcusuyla da yollarını ayırdı.Sarı-siyahlılar, yaşadığı maddi ve deprem kaynaklı sorunlar nedeniyle hakları saklı kalmak kaydıyla 2023-2024 sezonunda da yer almadı.

İLK HAFTA MAÇINA ÇIKMADI

Malatya temsilcisi, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor karşısında sahaya çıkmadı. Ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı ertelenen Yeni Malatyaspor, 3. haftada iç sahadaki Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını ise Yeni Malatya Stadı'nın 6 Şubat 2023'ten sonra depremzedelere hizmet vermesi, kamera ve turnike sisteminin sökülmesi nedeniyle Şanlıurfa'da oynadı.

Stattaki sorunların devam etmesi üzerine Malatya ekibi, iç saha maçlarını deplasmanda oynar hale geldi.

Ligin 5. haftasındaki Ahlatcı Çorum FK müsabakasını Ankara'da, 7. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Şanlıurfa'da, 9. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesini Ankara'da, 11. haftadaki Sakaryaspor maçını ise Gaziantep'te oynayan Yeni Malatyaspor, 13. haftadaki Uğur Okulları İstanbulspor müsabakasıyla ilk kez evinde taraftarıyla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 7-0 yenilen Malatya temsilcisi, bitime 16 hafta kala matematiksel olarak küme düştü.

23 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDILAR

Doğu Anadolu ekibi, bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada da puan alamadı. Ligde oynadığı müsabakalarda 10 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde ise 79 gole engel olamadı. Yeni Malatyaspor, ligde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün ardından Erzurumspor FK'ye de 7-0 mağlup oldu. Malatya temsilcisi, -21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

21 PUAN SİLİNDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmadığı gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar vermişti. FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise kulübe 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18 puan silme cezası verilmişti.