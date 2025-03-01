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Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler Murat Uçkun ve Kemal Kılıç, oyuncuların performansı ve hakem kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor- Şanlıurfaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, mücadelenin ilk yarısında yapılan bireysel hatalar nedeniyle 3 gol yediklerini belirterek, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi ancak rakibin 10 kişi kalmasının da bunda etkisi oldu. Genel olarak baktığımızda ikinci yarı 1-1 sonuçlandı. Ancak her hafta olduğu gibi maçı farklı bir mağlubiyetle tamamladık" şeklinde konuştu.

Hakem kararlarından şikayetini dile getiren Uçkun, "Yeni Malatyaspor'un oynadığı maçlar, hem rakip hem de hakemler açısından zorluk derecesi en düşük müsabakalar. Aynı pozisyonlarda rakibe faul çalınmazken, bizim oyuncularımıza çalınıyor. VAR kararıyla verilen kırmızı kart doğru olsa da sahadaki hakemin bunu görmemesi düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Kadronun genç oyunculardan oluştuğunu ve saha içinde lider bir ismin eksikliğini hissettiklerini söyleyen Murat Uçkun, "Oyuncularımızın yaş ortalaması oldukça düşük. 2005, 2006 doğumlu futbolculardan kurulu bir ekibiz. Tecrübe eksikliği nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu. Kaleci tercihi hakkında da konuşan Uçkun, "İlk yarıda Enes'in yediği goller olabilir, bu ilk defa başımıza gelmiyor. Ancak ikinci yarıda Çınar'a şans vermek ve onu görmek istedik. Kadrodaki tüm oyuncularımıza fırsat tanımaya çalışıyoruz. Genç oyuncular bu tür maçlarla tecrübe kazanacak" dedi.

Kemal Kılıç : "Alkışların en büyüğü onlara"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, sonucun kendileri açısından beklenen bir durum olduğunu söyleyerek, "Gerçekten hepimizi duygulandıran bir tablo sergilediler. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar. Malatyaspor gibi geçmişi büyük başarılarla dolu bir kulübü yaşatmak için genç oyuncular ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Onları tüm kalbimle tebrik ediyorum. Formayı yaşatmak için gösterdikleri çaba beni gerçekten duygulandırdı. Onlara alkışların en büyüğünü gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Kendi takımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Kazanmamız muhtemel bir maçtı ancak bu tür karşılaşmalara konsantre olmak zor. Bazen rakibi küçümseme hatasına düşebiliyoruz, biz de yapıyoruz, diğer takımlar da yapıyor. Buna dikkat ettik. Önümüzdeki 3 maçta 7-9 puan almayı hedefliyoruz. Bir engeli aştık ve düşme potasından çıktık ancak rakiplerin eksik maçları var. Önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak Yeni Malatyasporlu futbolcuların sergilediği mücadeleden duyduğu gururu belirten Kemal Kılıç, "Bugün sahada Türk gençlerinin onur verici bir mücadelesini izledik. Hepsini bir kez daha alnından, gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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