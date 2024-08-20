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Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçını Şanlıurfa'da oynayacak

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6 Şubat depremleri sonrası ligde yer almayan Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçını Şanlıurfa'da oynayacak. Malatya'da ağır hasar alan takımın ligden çekilme talebi kabul edilmemişti.

6 Şubat depremleri sonrası 1,5 yıldır ligde yer almayan ve bu sezon da ilk hafta Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor, ligin üçüncü haftasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçını Şanlıurfa'da oynayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ağır hasar alan Malatya'da 1,5 yıldır 1. Lig'den bu yılda çekilmek istemiş ancak TFF tarafından bu talebi kabul görmemişti. İlk hafta deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına çıkmayan ve hükmen 3-0 yenik sayılan Yeni Malatyaspor'un ligin ikinci haftasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı da TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Bu süreçte ligden çekilme talebi kabul görmeyen sarı siyahlı takımın kulüp başkanı Adil Gevrek'in görüşmeleri de sonuç vermeyince takım Malatya'da Orduzu Pınarbaşı Tesislerinde hazırlıklara başladı.

Teknik Direktör Murat Uçkun nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana, kiralıktan dönen oyuncular ile altyapıdan alınan ve profesyonel sözleşme imzalanan oyuncular katıldı. Antrenmanda oyuncuların keyifli oldukları dikkatlerden kaçmazken ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular istasyon çalışması yaptı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçının 25 Ağustos Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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