Yeni Malatyaspor 4-0'la 1461 Trabzon FK'ya Mağlup Oldu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında 1461 Trabzon FK'ya 4-0 mağlup oldu. Maçta goller Sedat Dursun, Enes Karakuş, Yiğit Kemal Turan ve Sami Satılmış'tan geldi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hatice Aydın, Sabri Üstünel, Kaan Kaya
Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kemalcan Esen (Ekrem Anuk dk. 73), Talha Garip, Ömer Çağrı Ataş (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 66), Mehmet Emin Taştan, Enes Nas Ahmet Barman dk. 8), Muhammet Emir Ulusoy, Kerem Altunışık, Ferhat Canlı, Miraç Küçük (Utku Esat coşkun dk. 88), Murat Şamil Güler (Muhammed Mustafa Tatar dk. 88)
Teknik Sorumlu: Sinan Alkış
1461 Trabzon FK: Boran Güngör, Yusuf Şahin Örnek, Hamza Özdemir (Buğrahan Karslı dk. 63), Emir Tintiş, Muhammed Emin Sarıkaya, Sedat Dursun (Metehan Yılmaz dk. 63), Naim Saruhan Dönmez (Ferhan Evren dk. 76), Yiğit Kemal Turan (Veysel Karani Ünal dk. 76), Emre Sabri Aydınel, Sami Satılmış, Enes Karakuş (Muhammet Seymen Aslan dk. 63)
Teknik Direktör: Olcay Şahan
Goller: Sedat Dursun (dk.6), Enes Karakuş (dk.41), Yiğit Kemal Turan (dk. 65) Sami Satılmış (dk. 89) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Kemalcan Esen (Yeni Malatyaspor), Yiğit Kemal Turan, Emre Sabri Aydınel, Naim Saruhan Dönmez (1461 Trabzon FK) - MALATYA