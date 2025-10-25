Haberler

Yeni Malatyaspor 4-0'la 1461 Trabzon FK'ya Mağlup Oldu

Yeni Malatyaspor 4-0'la 1461 Trabzon FK'ya Mağlup Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında 1461 Trabzon FK'ya 4-0 mağlup oldu. Maçta goller Sedat Dursun, Enes Karakuş, Yiğit Kemal Turan ve Sami Satılmış'tan geldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 4-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hatice Aydın, Sabri Üstünel, Kaan Kaya

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kemalcan Esen (Ekrem Anuk dk. 73), Talha Garip, Ömer Çağrı Ataş (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 66), Mehmet Emin Taştan, Enes Nas Ahmet Barman dk. 8), Muhammet Emir Ulusoy, Kerem Altunışık, Ferhat Canlı, Miraç Küçük (Utku Esat coşkun dk. 88), Murat Şamil Güler (Muhammed Mustafa Tatar dk. 88)

Teknik Sorumlu: Sinan Alkış

1461 Trabzon FK: Boran Güngör, Yusuf Şahin Örnek, Hamza Özdemir (Buğrahan Karslı dk. 63), Emir Tintiş, Muhammed Emin Sarıkaya, Sedat Dursun (Metehan Yılmaz dk. 63), Naim Saruhan Dönmez (Ferhan Evren dk. 76), Yiğit Kemal Turan (Veysel Karani Ünal dk. 76), Emre Sabri Aydınel, Sami Satılmış, Enes Karakuş (Muhammet Seymen Aslan dk. 63)

Teknik Direktör: Olcay Şahan

Goller: Sedat Dursun (dk.6), Enes Karakuş (dk.41), Yiğit Kemal Turan (dk. 65) Sami Satılmış (dk. 89) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Kemalcan Esen (Yeni Malatyaspor), Yiğit Kemal Turan, Emre Sabri Aydınel, Naim Saruhan Dönmez (1461 Trabzon FK) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.