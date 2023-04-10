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Yedek bırakılmasına isyan eder gibi vurdu! Miha Zajc'tan haftanın golü

Yedek bırakılmasına isyan eder gibi vurdu! Miha Zajc'tan haftanın golü

Spor Haberleri

Jorge Jesus döneminde yedek kalan geçen sezonun yıldızı Miha Zajc, sonradan oyuna girdiği Karagümrük maçında attığı nefis golle izleyenleri mest etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de, oyuna sonradan giren Miha Zajc haftanın en güzel gollerinden birini attı.

Yedek bırakılmasına isyan eder gibi vurdu! Miha Zajc'tan haftanın golü

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 1-0 yenik kapattı. Geçen sezonun yıldızı Miha Zajc, ikinci yarının başında Willian Arao'nun yerine oyuna dahil oldu. Sloven futbolcu sahaya girer girmez farkını hissettirdi.

Yedek bırakılmasına isyan eder gibi vurdu! Miha Zajc'tan haftanın golü

Karşılaşmanın 51. dakikasında önüne düşen topa ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Zajc, kaleciyi çaresiz bıraktı. Dışarıya çıkacak gibi gözüken topun içeri düşmesi ağızları açık bıraktı.

Yedek bırakılmasına isyan eder gibi vurdu! Miha Zajc'tan haftanın golü

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın önemli parçası olan Zajc, attığı şık golle yeniden önemini hatırlattı.

Yedek bırakılmasına isyan eder gibi vurdu! Miha Zajc'tan haftanın golü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Spor Haberler

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