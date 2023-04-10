Yedek bırakılmasına isyan eder gibi vurdu! Miha Zajc'tan haftanın golü

Jorge Jesus döneminde yedek kalan geçen sezonun yıldızı Miha Zajc, sonradan oyuna girdiği Karagümrük maçında attığı nefis golle izleyenleri mest etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de, oyuna sonradan giren Miha Zajc haftanın en güzel gollerinden birini attı.

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 1-0 yenik kapattı. Geçen sezonun yıldızı Miha Zajc, ikinci yarının başında Willian Arao'nun yerine oyuna dahil oldu. Sloven futbolcu sahaya girer girmez farkını hissettirdi.

FÜZE YOLLADI

Karşılaşmanın 51. dakikasında önüne düşen topa ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Zajc, kaleciyi çaresiz bıraktı. Dışarıya çıkacak gibi gözüken topun içeri düşmesi ağızları açık bıraktı.

İSYAN GİBİ VURUŞ

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın önemli parçası olan Zajc, attığı şık golle yeniden önemini hatırlattı.