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Galatasaraylıların en çok merak ettiği soru: 4 yıldız, olaylı maçta cezalarını çekti mi?

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Galatasaray'da sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, yarıda kalan karşılaşmada cezalarını çekti. 4 futbolcu da Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile sahasında oynadığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesinin ardından yarıda kaldı. Olaylı karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı beklenirken, sarı-kırmızılılarda kart cezalısı 4 futbolcunun cezalarını çekip çekmediği özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

RİZESPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamamıştı. Dört futbolcu, karşılaşma yarıda kalmasına rağmen cezalarını tamamladı. Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın ligde bir sonraki hafta oynayacağı maçta forma giyebilecek. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaraylıların en çok merak ettiği soru: 4 yıldız, olaylı maçta cezalarını çekti mi?

"NE OLURSA OLSUN CEZALARINI ÇEKMİŞ SAYILIRLAR"

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşta değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Disiplin talimatı çok açık. Sondaki maddelerin bir tanesinde yazıyor. Herhangi bir müsabaka başladıktan sonra eğer tamamlanamazsa sebebi her ne olursa olsun, seyirci müdahalesi olur, yağış olur ve o maçta oynamayanlar cezasını çekmiş sayılır. Bugün bu maç 30 dakika oynandı. Adana Demirspor'da da olabilir, Galatasaray'da da olabilir ki cezalı olan oyuncular, bu maçta cezasını çekmiş sayılacaklar. Flu bir durum yok yani" dedi.

Galatasaraylıların en çok merak ettiği soru: 4 yıldız, olaylı maçta cezalarını çekti mi?

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Galatasaraylıların en çok merak ettiği soru: 4 yıldız, olaylı maçta cezalarını çekti mi?
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

hakem odası basanlarla hakemleri rehin alanlar omuz omuza vermiş. Bu ligin yüz akı Galatasaraydır. Şikeci pisliklere rağmen Türk Futbolunu aydınlık yüzü kalmayı başarmış güzide takım şampiyonluklar, kupalar sana helaldir.

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

aksi mümkün mü .sende haber yapıyosun bunu

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ülkede futbolun sorunsuz olması mümkün mü stadda hakem rehin alan şahıs fed başkanı, egolarını tatmin edip vakit geçirip haylazlık yapan ali koç orada, siyaset fed saçimlerine parmak sokuyor hakemlerin tamamına yakını torpille atanıyor akşam adana spor aş başkanı popstar gibi kanal kanal bağlanıp aynı hikayeleri anlatıyor başkan ortada yok bu iklimde düzgün bir faaliyet olur da bunun meyveleri yenir mi asla kat a

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