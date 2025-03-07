Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum

Normalleşme beklenirken tehdit! Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Ece Gürel'e son veda
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü

Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfermarkt, yapay zeka kullanarak önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or ödülünü kazanacak futbolcuları tahmin etti. Çıkan sonuçlarda Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'in Real Madrid ile 2 kez ödülü alacak olması ve 2044 yılındaki Messi detayı göze çarptı.

Ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, yapay zekaya önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or ödülünü kazanacak futbolcuları sordu. Çıkan sonuçlar, futbolseverleri şaşırtacak cinsten.

YAMAL, REAL MADRID FORMASIYLA 2 KEZ KAZANCAK

Yapılan tahminlerin en ilginci Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın 2035 ve 2037 yıllarında Real Madrid formasıyla Ballon d'Or'u kazanacak olması. Genç futbolcunun 2029'da Barça formasıyla ödülü alacağını öngören yapay zekaya Yamal'ın sonraki Ballon d'or'larını 27 ve 29 yaşlarında Real Madrid formasıyla kazanacağı söyledi.

Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

4 REAL MADRID FUTBOLCUSU DAHA ALACAK

Yapay zekaya göre Lamine Yamal dışında da 4 futbolcu Real Madrid formasıyla bu ödüle ulaşacak. Tahminlere göre Kylian Mbappe 2025'te, Vinicius 2027'de, Jude Bellingham 2028'de ve Endrick ise 2023'de ödülün sahibi olacak. Yapay zekanın bir başka ilginç tahmini ise şu anda Atletico Madrid formasını giyen Juilan Alvarez'in 2031 yılında Barcelona formasıyla ödülü kazanacağı.

Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

2044'TE "YENİ MESSİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLACAK

Transfermarkt'ın sorduğu yapay zeka öngörülerine göre 2041'de ödülü isimsiz bir Afrikalı yetenek, 2042'de isimsiz bir Asyalı yetenek, 2043'te 2020 doğumlu isimsiz bir futbolcu ve 2044'te de 'Yeni Messi' kazanacak. Yapay zekanın tahminlerinde dikkat çeken diğer isimler ise 2038 yılında Chelsea ile ödülü kazanacak Ethan Nwaneri ile 2040'ta Bayern Münih formasıyla zafere ulaşacak Hırvat futbolcu Luka Vuskovic. Vuskovic henüz 18 yaşında ve bonservisi Hajduk Split'te. Ethan Nwaneri ise 17 yaşında ve Arsenal'in oyuncusu.

Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

LİSTENİN TAMAMI

Yapay zekaya göre yıllara göre Ballon d'Or kazancak futbolcular şu şekilde;

  • 2025: Kylian Mbappe
  • 2026: Erling Haaland
  • 2027: Vinicius Junior
  • 2028: Jude Bellingham
  • 2029: Lamine Yamal
  • 2030: Florian Wirtz
  • 2031: Julian Alvarez
  • 2032: Endrick
  • 2033: Jamal Musiala
  • 2034: Jude Bellingham
  • 2035: Lamine Yamal
  • 2036: Xavi Simons
  • 2037: Lamine Yamal
  • 2038: Ethan Nwaneri
  • 2039: Francesco Camarda
  • 2040: Luka Vuskovic
  • 2041: Afrikalı bir futbolcu
  • 2042: Asyalı bir futbolcu
  • 2043: 2020 yılında doğan bir futbolcu
  • 2044: "Yeni Messi" olarak isimlendirilen bir futbolcu
Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
img

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
img

Maydonoz Döner 10 yeni şube daha açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner 10 yeni şube açtı

Maydonoz Döner 10 yeni şube daha açtı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber geldi

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

Kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.