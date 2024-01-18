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Yalovaspor Kadın Futbol Takımı Sezonun İlk Maçına Hazırlanıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele veren Yalovaspor Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk maçını evinde Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor karşısında oynayacak. Takımın hedefi ise 2. Lig'e çıkmak.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele veren Yalova spor Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk maçını evinde Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor karşısında oynayacak.

Yeşil- Kırmızılılar, 20 Ocak Cumartesi günü Yalova Amatör Saha 2'de saat 12.00'de başlayacak mücadelenin hazırlıklarını Yalova Üniversitesi'nin halı sahasında sürdürdü. Antrenmanı ziyaret eden Yalova spor Başkanı İsmail Kaya, kadın futbolunda başarıyı yakalamak istediklerini ifade etti. Takımın oluşturulması ve hazırlık sürecinde geç kaldıklarını kaydeden Kaya, "Ligler bir ay erken başlıyor. Erken başladığı içinde tam hazırlanamadık ama biz Yalova'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Buradaki amacımız şampiyonluktan ziyade gençlerin spor yapması. Kızlarımızın gelip bir meşgale ile uğraşması gibi bir niyetimiz vardı. Bunu da başardık. Cumartesi günü de Eskişehir ile maçımız var. inşallah hayırlısı olur" dedi.

Kadın futbolunun son zamanlarda yükselişe geçmesine de değinen Kaya, "Kadın futbolu, Türkiye'de yükselen bir trend, ciddi anlamda bir istek var. Gençlerin ciddi anlamda futbola karşı kızlarımızın bakışı değişti. Bu konuda destek alabilirsek Yalova halkı olarak Yalova'da bir ilki başarabiliriz. Çünkü üçüncü ligdeler profesyoneller yani. Sadece 2 lig atlamaları lazım. Bu sene ve önümüzdeki sene ikinci geçerlerse Türkiye 1. Ligi'nde yani kadınlar futbolunda birinci ligde temsil edilir. Bu da Yalova gibi küçük şehirde çok büyük bir olay olur" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2.Lig'e çıkmak"

Yoğun bir tempoda antrenman yaparak maçlara hazırlandıklarını dile getiren Yalovaspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Sedat Sanır ise şöyle konuştu:

"Çok yoğun çalışıyoruz. Kızlarla beraber antrenmanlarımız 2 buçuk aydan beri devam ediyor. İlk maçımıza Cumartesi günü çıkacağız inşallah. Hem eğlenceli hem de güzel bir şekilde hazırlandık. Hava gerçekten çok güzel zaten yaş grubumuz çok düşük. Hepsi 16 ila 22 yaş arası. En büyüğümüz 22 yaşında. Bir kolej havasında bir takımımız. Kızların hepsi birbiriyle zaten arkadaş. Üniversiteden 7- 8 tane futbolcumuza da katarak gayet iyi bir grup olduk. Hem eğleniyoruz, hem futbol oynuyoruz ve hem futbol öğretiyoruz kızlara. Tabii ki bir hedefimiz var. Sonuçta 3. Lig takımıyız. Hedefimiz 2.Lig'e çıkmak. Bunun için hem çalışıyoruz."

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nden, B Ligi'ne yükselmesinin ardından kadın futboluna yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Sanır, çok sayıda ailenin kızlarını futbol kulübüne yazdırmak için kendisini aradığını anlattı.

Öte yandan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un eşi Gökşen Tutuk da antrenman ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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