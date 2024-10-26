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Yalçın Koşukavak: 'Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik'

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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor ile oynanan ve 3-3 berabere sona eren maçın ardından, kazanmaları gereken bir maçı bir puan değil, kaybettiklerini belirtti. Koşukavak, rakip takımın sadece uzun toplarla etkili olduğunu ifade ederek, takımın bariz hatalar yaptığını vurguladı.

- Yalçın Koşukavak : "Kazanmamız gereken bir maçı bence bir puan değil, kaybettik"

ŞANLIURFA - Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Kazanmamız gereken bir maçı bence bir puan değil, kaybettik. Şanlıurfaspor takımını tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK deplasmanda Şanlıurfaspor ile 3-3 berabere kaldı. Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki iç saha galibiyetinin ardından Urfa'da bugün kazanmak istiyorduk. Maç çok defa bize geldi. İlk yarı oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. Rakip sadece uzun topla 2 santrfor ile geniş alanlardan kontratak yapmak istiyordu. İlk yarı bu kadar iyi oynayıp bir gol bulabilirdik. İlk yarıda bunu başaramadık ama ikinci yarının başında 48. dakikada bir gol, 10 dakika sonra 58. dakikada bir gol daha bulduk. Oyunun bizim tarafımızda sonlanacağını düşünürken, rakibi oyuna davet ederek bir penaltı verdik. 2-1 oldu. 62. dakikada 2-1 olunca 10 dakika sonra bir gol daha bulduk. Artık oyun 3-1, deplasmanda 3-1 önde olan bir takım olarak rakip sadece uzun toplarla hücum ediyor, bu baskıyı kırabilirdik. Çok kısa olmadı bariz hatalar yaptık. Maalesef 87. dakikada gene bir davet ettik, maça ortak ediyoruz rakibi, 3-2 oldu. 9+3'te de 3-3 oldu. Kazanmamız gereken bir maçı bence bir puan değil, kaybettik. Çok üzgünüm. Rakibin bize öyle çok ciddi bir baskısı yoktu, sadece yüksek toplarla, kenar orta stoperlerden ortaya, onları savunmakta güçlük çektik. Şanlıurfaspor'u aldığı puandan dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak: 'Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Spor

Yalçın Koşukavak Şanlıurfaspor Şanlıurfa 3-sayfa Futbol Iğdır Spor

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