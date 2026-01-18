Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Galatasaray, dün akşam Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

YAĞMURLUK KRİZİNİN ARDINDAN ŞİMDİ DE ISITICI PROBLEMİ

Karşılaşmaya Galatasaraylı taraftarların yönetime yaptığı serzenişler damga vurdu. 10 Ocak Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, yönetimin dağıttığı yağmurlukları kalitesiz bulduğunu ifade ederek tepki göstermişti. Yağmurluk krizinin ardından şimdi de ısıtıcı sorunu baş gösterdi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ISITICILARIN BİRÇOĞU AÇILMADI

Dün akşam Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar 2 derecelik havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Takımlarına 90 dakika boyunda desteğini gösteren taraftarlar, stadyumda bulunan ısıtıcıların soğuk havaya rağmen açılmadığını belirtti. Birçok taraftar, bu konuyla ilgili video çekerek sosyal medyadan paylaştı ve sarı-kırmızılı yönetimi yoğun şekilde eleştirdi. Bazı taraftarlar, stadyumda yer alan 150 ısıtıcının sadece 32'sinin çalıştığını dile getirdi.

İşte taraftarların çektiği o görüntüler: