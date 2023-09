Yağlı güreşin yeni kuralları, Kırkpınar'dan önce Elmalı'da

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güreş severleri 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 671'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne davet etti. 64 başpehlivanın güreşeceği Elmalı'da gelecek sene Kırkpınar'da geçerli olacak kurallar ilk defa uygulanacak, yarı final ve final eşleşmesinde puanlama yapılmayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 671'inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye binasındaki toplantıda, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı Güreş Ağası Hakan Çetin, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ve altın kemer kazanan Antalyalı başpehlivanlar da yer aldı.

BAŞKAN BÖCEK: TÜRKÜN İLK ER MEYDANI

Toplantıda konuşan Başkan Böcek, Türkün ilk er meydanı Elmalı'daki tarihi güreşlerin 671'incisini gerçekleştireceklerini vurguladı. Ata sporuna destek olanlara teşekkür eden Başkan Böcek, "29 yıllık siyasi hayatımda din ile devlet işerini ayırdığımız gibi sporla siyaseti hep ayırdım. Tüm güreşlere elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Konyaaltı Belediye Başkanlığı sürecimde Osman Aynur, İsmail Balaban, sonrasında Ali Gürbüz, bu yıl da Yusuf Can Zeybek ile hep altın kemeri Antalya'ya getirdik. Ben güreş severlerimizi güreşlerimize davet ediyorum" dedi.

ÖZTÜRK: KIRKPINAR'IN OLMADIĞI LİGDE ELMALI'NIN OLMASINI İSTEMEZDİK

Elmalı Belediye Başkanı Öztürk ise şunları söyledi:

"Türkün ilk er meydanı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, gelecek yıl Kırkpınar'da geçerli olacak kuralların ilk defa uygulanacak olması açısından çok önem kazandı. Elmalı Güreşleri, Türkiye'nin birinci güreşi olacak. Güreşe ve güreşçiye desteğimiz sayesinde Elmalı'da Türkiye'nin en güzel seyircisi, güreşçileri yer alıyor. Bizi, 'lige girmedi' diye eleştirenlere cevap vermek istiyorum. Biz, Kırkpınar'dan 9 yıl eski organizasyonuz. Kırkpınar'ın olmadığı ligde Elmalı'nın olmasını istemezdik. 'Kırkpınar var ise biz de varız, Kırkpınar yoksa biz de yokuz' dedim. Gelecek sene Kırkpınar'da uygulanacak kuralları ilk defa Elmalı'da uygulayacağız. Tüm boylarda boy atlamayı bu sene Elmalı'da gerçekleştireceğiz. Başpehlivanlarımızda da son 8'e kalanlarda puanlamayı kaldırıyoruz. Yarı final ve finalde puanlama kalkacak. Eskiden dedelerimizin izlediği saatlerce süren güreşleri Elmalı'da hayata geçireceğiz. 5 gün sürecek kültür, sanat, spor etkinliklerimize, konserlerimize, ücretsiz yapılacak güreşlerimize herkesi davet ediyoruz."

ELMALI'DA 64 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

Elmalı Güreş Ağası Hakan Çetin de ligdeki puan sıralamasına göre 62 başpehlivan ile final oynayan 2 başpehlivan olmak üzere Elmalı'da 64 başpehlivanın güreşeceğini söyledi. Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ise güreş severleri Elmalı'ya davet etti, başpehlivanlara başarı diledi.

BALABAN: ATA SPORUMUZ GÜREŞİ DAHA GÜZEL YERLERE GETİRECEĞİZ

Başpehlivanların fikirleri alınmadan kural değişikliği yapılmasına yönelik eleştiriler hakkında konuşan İsmail Balaban, "Biz güreşçiler olarak birlikte hareket edip karar alalım istedik. Ata sporumuzu birlikte istişare ederek seyir zevkinin artması, daha güzelleştirilmesi için talepte bulunduk. Sezon sonunda birlikte oturup, birlikte kararlar alıp ata sporumuz güreşi daha güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.

"SEYİRCİ, 'SEN SPORCUSUN FOTOĞRAF ÇEKTİRECEKSİN' DEDİ"

Balaban, geçen hafta Muğla Seydikemer'deki güreşte seyirci ile arasında yaşanan diyalog hakkında şunları söyledi:

"Müsabaka biter bitmez seyirci er meydanına koştu. Bu genelde yaşadığımız sorun. Buna engel olamıyoruz. Seyircinin müsabaka biter bitmez sporcularla buluşabildiği başka branş yok. Güreşlerde seyirci çok kolay sporcuya ulaşıyor. Buna federasyonumuz önlem almalı. Biz her zaman seyircimizle fotoğraf çekimi yapıyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Orada, seyirci fotoğraf çektirmek istedi. Ben de müsaade istedim, 'Nabzım yerine gelsin, çekeriz' dedim. Videoda benim ayağa kalktığım bölüm var. Beni eleştirdiler. Seyirci, 'Sen sporcusun fotoğraf çektireceksin' dedi. Seyircinin de üslubu önemli. Ben her müsabakada, öncesi sonrası 500'den fazla seyirciyle fotoğraf çektiriyorum. Ben maçıma konsantre olmalıyım, müsabakaya odaklanmalıyım. Yüksek nabızla karşıdan gelen üsluptan dolayı bu oldu. Hareketimin haklı olduğumu düşünüyorum ama eleştirildim. Ben, seyircimize her zaman saygı duyuyorum." (DHA)