Y. Denizli Basket sezona Aliağa Petkim deplasmanıyla başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. Y. Denizli Basket, ligin ilk maçını deplasmanda Aliağa Petkim ile oynayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü belli oldu. Ligin yeni ekiplerinden Y. Denizli Basket ise sezonun açılışını deplasmanda Aliağa Petkim Spor karşısında yapacak.

Yeni sezona güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle hazırlanan yeşil-siyahlılar, ilk haftadan itibaren ligde kalıcı olma ve başarılı sonuçlar alma hedefiyle mücadele edecek. Teknik ekip ve yönetim, hazırlık dönemini en verimli şekilde geçirerek sezona hazır girmeyi amaçlıyor.

Evren Yenice: "Her maçın ayrı bir hikayesi olacak"

Y. Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice, fikstür çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirterek, "Artık fikstürün belli olmasıyla birlikte sezonun heyecanını daha fazla hissetmeye başladık. Süper Lig'de kolay maç yok. Sezona Aliağa Petkim Spor gibi güçlü ve oturmuş bir organizasyona karşı deplasmanda başlayacağız. Hazırlık sürecimizi en iyi şekilde değerlendirerek lige hazır girmek istiyoruz. Bizim için önemli olan fikstürden çok sahada ortaya koyacağımız mücadele olacak. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Taraftarımızın desteğiyle bu sezon Denizli'yi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm takımlara sakatlıksız ve centilmence bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı