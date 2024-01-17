Y. Adana Demirspor, 24Erzincanspor'a penaltılarla elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Y. Adana Demirspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta seri penaltı atışları sonucunda 24Erzincanspor'a 7-6 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

41. dakikada Abdulsamet'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazından göğsüyle topu kontrol eden Nani'nin sert şutu auta çıktı.

48. dakikada Yusuf Erdoğan sol kanattan penaltı noktasına doğru ortasında Nani'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

49. dakikada sağ kanattan İsmail'in ortasında Naninin kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

65. dakikada Ziya Alkurt ceza yayı sol tarafından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

77. dakikada Kamil sol kanattan ceza sahasına ortasında Özkan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

89. dakikada ceza sahasına giren Michut, sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-2

90+2. dakikada Yusuf Erdoğan sol kanattan ceza sahasına ortasında Michut'un çevirdiği topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

112. dakikada ceza sahası önünde Gravillon'un şutunda top kalecinin müdahalesiyle direğe çarpıp kornere çıktı.

Hakemler: Feridun Daldaş, Egemen Savran, Mumcu Taştan

Y. Adana Demirspor: Vedat (Yılmaz Aktaş dk. 98), İsmail, Manev, Abdulsamet, Abdurrahim Dursun (Motez Nourani dk. 76), Tayfun (Gravillon dk. 66), Dorukhan (Michut dk. 66), Yusuf Erdoğan, İzzet (Emre Akbaba dk. 46), Zeneli (Akintola dk. 46), Nani

Yedekler: Mustafa Kapı, Burhab Ersoy, Florent Shehu, Pape Cisse

Teknik Direktör: Serkan Damla

24Erzincanspor: Erdi, Enes, Gökhan, Gençer (Kamil İçer dk. 46), İlker, Özkan, Çınar (Furkan Işıkdemir dk. 69), Hasan (Şamil Başaran dk. 91), Ali (Bahadır Taşdelen dk. 78), Oğuzhan (Ziya Alkurt dk. 58), Kubilay Türk (Muhammed Enes Yılmaz dk. 69)

Yedekler: Enes Eren, Yusuf Onur Arıkan, Yunus Tarhan, Eray Uysal

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Michut (dk. 89), Emre Akbaba (dk. 90+2) (Y. Adana Demirspor), Ziya Alkurt (dk. 65), Özkan (dk. 77) (24Erzincanspor)

Penaltılar:

Atanlar: Emre Akbaba, Nani, Akintola, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut (Y. Adana Demirspor), Kamil İçer, Ziya Alkurt, Muhammed Enes Yılmaz, Bahadır Taşdelen, Gökhan Payal, Furkan Işıkdemir, Özkan Yiğiter (24Erzincanspor)

Kaçıranlar: Manev (Y.Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Abdurrahim Dursun, Yusuf Erdoğan, Abdulsamet, Gravillon (Y. Adana Demirspor), Şamil Başaran, Erdi Yokuşlu, Muhammed Enes Yılmaz (24Erzincanspor) - ADANA