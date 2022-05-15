Wolfsburg, teknik direktör Kohfeldt ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Wolfsburg, teknik direktör Kohfeldt ile yollarını ayırdı

AA - Erbil Başay - Spor
Wolfsburg, teknik direktör Kohfeldt ile yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kohfeldt ile iş birliğinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, güvene dayalı ve dürüst görüşmeler sonunda birlikte çalışmayı sona erdirme kararının alındığını belirtti.

39 yaşındaki Kohfeldt de takımla zor bir dönemde çalışmaya başladığını ifade ederek, şimdi istikrarlı bir takım bıraktığından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Bundesliga'da daha önce Werder Bremen'i çalıştıran Kohfeldt, Ekim 2021'de Wolfsburg'un başına getirilmişti.

Bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan Wolfsburg, sezonu 42 puanla 12. sırada tamamladı.

AA / Erbil Başay - Spor

Bundesliga, Almanya, Futbol, Alman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title