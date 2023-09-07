Wanda Nara meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdığını zannediyor

Icardi'nin eşi Wanda Nara yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Birçok kez estetik ameliyat olan Nara'nın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Güzel sunucunun eski fotoğraflarıyla ilgili "Evrim geçirmiş" ve "Yüz nakli yaptırmış" yorumları yapıldı.