Wagner Pina: Zafere koşmak isteyen, acıyı göze almalı

TRABZONSPOR'un yeni transferi Portekizli sağ bek Wagner Pina, taraftarın ilgisini 'mükemmel' olarak tanımlarken, "Trabzon spor'da iz bırakmak istiyorum" dedi.

Trabzon spor'un yeni transferi Wagner Pina, kariyerinden hedeflerine, futbola bakışına ve Trabzon spor'a dair birçok konuda Trabzon spor Kulübü'nün dergisine açıklamalar yaptı.

'TARAFTARIMIZIN SEVGİSİ ÇOK ÖZEL, MÜKEMMEL'

Trabzon spor taraftarlarının futbolu yalnızca bir spor değil, bir tutku olarak görmesinin kendileri için büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Pina, "Onların bu sevgisine karşı daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek istiyoruz. Bu ilgi gerçekten çok özel ve mükemmel" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM İLE FUTBOL ARASINDA ZOR BİR KARAR VERDİM'

Çocukluk yıllarında eğitim ile spor arasında zor bir tercih yaptığını anlatan Pina, "İyi bir öğrenciydim, eğitimi çok seviyordum ama futbola da aynı derecede tutkuyla bağlıydım. Annem bana en mutlu olacağım yolu seçmemi söyledi, ben de futbolu seçtim ve bugün doğru karar verdiğimi görüyorum" dedi.

'ZAFERE KOŞMAK İSTEYEN, ACIYI GÖZE ALMALI'

Kendini saha içinde mücadeleci bir oyuncu olarak tanımlayan Pina, "Dışardan beni izleyenler şunu söyleyebilir; takımı ve arkadaşları için inanılmaz mücadele eder. Canı yansı da vazgeçmez.' Gerçekten de öyle, acı çeksem de takımım ve arkadaşlarım için bunu hissetmemeye çalışırım, kazanmaya odaklanırım. Zaten başarı için acıya katlanmak zorundasınız. Hiçbir şey kolay değil çünkü, hayatta da böyle; zafere koşmak isteyen acıyı göze almalı" diye konuştu.

'BİR SAĞ BEK ÖNCE SAVUNMAYI DÜŞÜNMELİ'

Sahadaki görevine dair değerlendirmelerde bulunan genç futbolcu, "Her mevki zordur ama sağ bek olarak en önemli görev savunma. Sağ bek de maç boyunca geri-ileri iyi çalışmanız, koşmanız, mücadele etmeniz, takıma katkı sunmanız gereken bir mevki. Ama ben bir sağbekin en önemli görevinin öncelikle savunma olduğunu düşünüyorum çünkü adı üzerinde, savunma oyuncusuyuz. Birinci önceliğimiz bu, savunmada hata yapmamalıyız. Sonra da hücuma katkıda fayda sağlamalıyız. Ben ikisini de iyi yapmak için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLDAN UZAK KALMAYI DÜŞÜNMEK BİLE KORKUNÇ'

Futbolun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Pina, "Futboldan uzak kalmayı düşünmek bile korkunç. Hayatım hep futbol ve asla kopamayacağımı düşünüyorum" dedi.

'ARTIK 3 DEĞİL, 4 PORTEKİZLİ SAĞ BEK KONUŞULMALI'

Trabzonspor'da daha önce iz bırakan Portekizli sağ bekler Pereira, Bosingwa ve Malheiro'ya değinen genç futbolcu, "Bu gerçekten çok ilginç ve önemli bir detay. Çünkü Bu isimler Trabzonspor tarihinde fark yaratmış, taraftarın kalbinde iz bırakmıştır. Bu benzerlik benden beklentileri de yükseltiyor ve ayrıca motive ediyor. Evet, o listeye ben de girmeliyim. Gelecek yıllarda artık 3 değil 4 isimden bahsedilmeli. Bunun için de çok çalışıp takımıma faydalı olmalıyım, bu bilinçle hayatımı sürdürüyorum" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADAKİ OLUMSUZ YORUMLAR UMURUMDA DEĞİL'

Sosyal medyadaki yorumlarla ilgili de konuşan Pina, "Takip etmeye çalışıyorum ama çok yoğun bir şekilde bununla ilgilenmiyorum açıkçası, Sosyal medya hesaplarım var ama bazı insanların kasıtlı bir şekilde olumsuz yorumlar yaptığını biliyorum. Bu nedenle oradaki kötü niyetli yorumlardan asla etkilenmiyorum. Öte yandan hata yapmışsam bunun hem ben hem hocalarım farkında ve bunu telafi edip daha iyi olmak için zaten mücadele veriyorum" dedi.

'MESSI BENİM İDOLÜM'

Küçük yaşlardan itibaren Messi'yi idol olarak gördüğünü belirten genç sağ bek, "Messi benim için çok özel bir yetenek. Ayrıca bana hep yardımcı olan Ivan Cavaleiro'yu da değerli bir abi olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE İNSANLAR İNANCA DEĞİL İNSANA BAKIYOR'

Türkiye'deki sosyal hayatı da değerlendiren Pina, "Türkiye'de gördüğüm ama genelde başka ülkelerde görmediğim şu farklılık var: Burada insanlar karşısındaki kişinin inancına, dinine bakmıyor. Burada insanlar sizinle konuştuğunda Müslüman mı, Hristiyan mı diye sormuyor, ilgilenmiyorlar bile. Türkiye'de bu anlamda insanlar birbirine büyük saygı duyarak hayatını yaşıyor, bu mükemmel bir olay. Çünkü bu konu bazı yerlerde sorun olabiliyor çünkü!" dedi.

'MÜZİK VE DUA İLE MAÇA HAZIRLANIYORUM'

Sahaya çıkmadan önce müzik dinlediğini ve dua ettiğini söyleyen Pina, "Fiziksel hazırlık yanı sıra zihinsel hazırlıklar da önemli. Kendine güvenmen, rahat hissetmen önemli. Sahaya çıkmadan önce mutlaka müzik dinlerim. Bunlar beni rahatlatıyor, motive ediyor ayrıca. Sonra saha çıkarım ve ısınmaya başlarım. Bu sırada da dua ederim" diye konuştu.

'TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIM'

Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyen Pina, "Teşekkür, afiyet olsun, evet, su, meyve suyu, krampon gibi kelimeleri kullanıyorum. Ayrıca sahada 'pas, koş, vur, hızlı' gibi kelimeleri de öğreniyorum" dedi.

WAGNER PİNA'NIN EN İYİ 11'İ

Portekizli futbolcu, kendisine göre dünyanın en iyi 11'ini şöyle sıraladı: Casillas – Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Dani Alves – Busquets, Xavi, Iniesta – Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo.