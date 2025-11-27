Haberler

Volkan Kardeşler, DEAFLYMPICS'ten Çifte Madalyayla Döndü

Erzurum Çelebispor Kulübü sporcusu Volkan Kardeşler, Tokyo'da düzenlenen DEAFLYMPICS'te karate branşında bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen DEAFLYMPICS'te karatede ülkemize bir gümüş bir de bronz madalya kazandıran Erzurum Çelebispor Kulübü Sporcusu Volkan Kardeşler, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Ülkemize DEAFLYMPICS'te çifte madalya kazandıran Erzurum Çelebispor Kulübü karatecisi Volkan Kardeşler için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Ferdi olarak kumite 84 kiloda bronz madalya kazanan, takım kumite yarışlarında ise gümüş madalya sevinci yaşayarak olimpiyatlardan çifte madalya ile dönen Dadaş karateci, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Japonya'nın Başkenti Tokyo'da yapılan işitme engelli yaz olimpiyatlarında (DEAFLYMPICS) tatamiye çıkan Çelebisporlu Volkan Kardeşler, Karatede 84 kiloda olimpiyat üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı. Milli karateci, Takım kumitede olimpiyat ikincilik sevinci yaşayarak, arkadaşlarıyla birlikte ülkemize gümüş madalya getirdi. Türkiye'ye döndükten sonra memleketi Erzurum'da karşılama töreni düzenlenen milli karateci havalimanında bayraklarla, meşalelerle ve çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya, Karate İl Temsilcisi Emre Karataş, ailesi ve Erzurum Çelebi Spor Kulübü sponcuları, yöneticileri ve antrenörleri tarafından karşılanan Volkan Kardeşler, büyük bir gurur yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya, Milli karatecinin başarısının şehirde büyük bir sevinç yaşattığını belirterek, centilmen bir sporcu olan Volkan Kardeşler'in başarısı olimpiyatlarda bir kez daha taçlandırdığını söyledi. Kaya, "Volkan'ı tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Milli karatecinin antrenörü Emre Karataş ise bir kez daha olimpiyatlarda Volkan Kardeşler'in tarih yazdığını belirterek, "Daha önce de ülkemize DEAFLYMPICS'te madalya kazandıran Volkan Kardeşler, bu kez Tokyo'da ferdi olarak olimpiyat üçüncüsü, takım halinde ise ikincilik başarısı göstermiştir. Sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Karşılama törenin ardından konvoyla Çelebi Spor Kulübüne geçen Milli karateciye Turuncu-siyahlı kulüpte de bir karşılama töreni düzenlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
