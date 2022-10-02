Volkan Demirel, Hatayspor'da ilk maçına çıktı Spor Haberleri Hatayspor'un yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı. Hatayspor'un yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında DG Sivasspor ile Hatayspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Hatay ekibi, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevinden ayrılmasının ardından bordo-beyazlı takımın başına geçen Demirel, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verdi. 40 yaşındaki teknik direktörün maç esnasında zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Volkan Demirel Hatayspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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