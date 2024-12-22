Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrumspor'u karşı karşıya getiren mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri arasında yaşananlar gündem oldu.

Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depremleri sonrasında Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar sebebiyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.

Demirel, Güneş'e gösterdiği tavrın ardından kendi takımına ayrılan yedek kulübesine geçti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, 6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde, "Gaziantepspor ve Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" demişti.

"MORGDA CENAZE ARIYORDUM"

Dönemin Hatayspor'unun başında ise Volkan Demirel bulunuyordu. Güneş'in o açıklamalarına Demirel, şu sözlerle karşılık vermişti: "Ligler başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim. Oynayamazdık yani."