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Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
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Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depremlerinin ardından Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi meslektaşının uzattığı eli sıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrumspor'u karşı karşıya getiren mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri arasında yaşananlar gündem oldu.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depremleri sonrasında Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar sebebiyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Demirel, Güneş'e gösterdiği tavrın ardından kendi takımına ayrılan yedek kulübesine geçti.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, 6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde, "Gaziantepspor ve Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" demişti.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

"MORGDA CENAZE ARIYORDUM"

Dönemin Hatayspor'unun başında ise Volkan Demirel bulunuyordu. Güneş'in o açıklamalarına Demirel, şu sözlerle karşılık vermişti: "Ligler başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim. Oynayamazdık yani."

Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

volkana yakısmadı baban yasında adamın elını sıkmamak ayıp

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