Italiano'nun Beşiktaş'a Transferi İtalyan Basınında Yankı Uyandırdı: Finansal Yatırım ve Hedefler Ön Planda

Beşiktaş'la iki sezonluk anlaşma imzalayan İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk yurt dışı tecrübesi için burayı seçmesi İtalya'da yankı uyandırdı.

Çizme basını teknik direktör ile kulübünün hedeflerinin uyuşmasının yanı sıra, sezonluk 6 milyon euroluk sözleşmeye de vurgu yapıyor.

Serie A'yı sekizinci sırada bitiren Bologna kulübü, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Italiano ile fesih için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Kırk sekiz yaşındaki teknik direktörün adı, Seri A'yı ikinci sırada bitiren Napoli'nin olası yeni çalıştırıcıları arasında da anılıyordu.

İtalya basınına göre son günlerde Italiano Beşiktaş'la sürekli temas içindeydi.

Kulüpten bir heyetin anlaşmanın son detaylarını görüşmek için İtalya'ya gelmesinin ardından 6 Haziran Cumartesi günü anlaşma resmen açıklandı.

İtalya basını bu seçimde hedeflerin uyuşması, kulübün prestiji ve Avrupa Ligi ön eleme turlarında oynama şansının belirleyici olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Beşiktaş'la sezonluk 6 milyon euro ve ek bonuslar içeren bir anlaşma yaptığı, bu meblağın Bologna'da kazandığının iki katı olduğu da vurgulanıyor.

Corriere dello Sport'ta Cuma günü yayımlanan bir haberde, "Bu önemli finansal yatırım, Beşiktaş'ın hedeflerini canlandırmak için Italiano üzerine oynama arzusunu gösteriyor" denildi.

Gazete "Italiano hep, İtalya dışında bir deneyimi öncelik olarak görmediğini belli ediyordu, ancak İstanbul'dan gelen teklif reddedilemeyecek kadar önemli bulundu. Eski Bologna teknik direktörü, önceki sözleşmesinin yaklaşık iki katını kazanacak. Teknik proje, kulübün prestiji ve Avrupa Ligi ön eleme turlarında oynama şansı da fark yarattı" diye yazdı.

Italiano'nun futbol anlayışını "agresif, modern ve proaktif" diye tanımlayan gazete, "Yüksek baskı, yoğunluk, cesaret ve sürekli yeni oyun tarzları arayışı, Türk yöneticileri etkileyen özellikler oldu" dedi.

La Gazzetta dello Sport bugün, Bologna'nın teknik alan yöneticisi Giovanni Sartori ile bir söyleşi yayımladı. Sartori burada, Italiano'nun Beşiktaş'a gitmesiyle ilgili olarak, "Şahsen, iki çok başarılı yılın ardından, burada devam etmesi ve projemizi sürdürmesi için kalmasını umuyordum. Ayrılma sebebi ne miydi? Bir döngünün bittiğini düşündü ve bu olduğunda, fikrini değiştirmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bir teknik direktör o yolda devam eder" dedi.

Sartori, "Bildiğim kadarıyla Benfica da onu istiyordu" bilgisini de paylaştı.

Bologna merkezli Il Resto del Carlino gazetesi de Pazar günkü haberinde, "Artık resmileşti: Vincenzo Italiano, İstanbul'un önde gelen kulüplerinden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Türk futbolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye meydan okuyacak isim olarak seçildi" dedi.

Gazete, Italiano'nun "Bologna macerasını, sözleşmesinin son yılını ve 3 milyon Euro net maaşını masada bıraktığını" ancak, "6 milyon Euro net maaş artı cömert bonuslar (lig birinciliği ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda 8 milyon Euro'ya kadar) içeren iki yıllık bir sözleşme" elde ettiğini yazdı.

Gazete ayrıca, Italiano yönetiminde Beşiktaş'a Bologna'dan Riccardo Orsolini'nin transfer edilmesi ihtimaline de değindi:

"Beşiktaş Orsolini meselesini bir ay önce ele almıştı. Bologna, yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmayı hedefliyor ve 2027'de sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmeler yürütüyor. Ancak, sözleşme uzatma sorunu çözülmezse, Orsolini-Beşiktaş ikilisi potansiyel bir seçenek haline gelebilir. Zira Orsolini, Italiano'yla 2024-25 sezonunda gol rekoru kırmıştı."

Spezia ile parladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı imza töreninde, "Avrupa futbolunun yükselişteki teknik adamı" diye nitelediği Vincenzo Italiano ile düşüncelerinin ve hedeflerinin örtüştüğünü söyledi.

Italiano da "Takımın yapısıyla benim düşüncelerim örtüşüyor. Kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirme isteği, yüksek gol ve zafer beklentimiz var. Önceki takımlarımda oynattığım futbol, Beşiktaş'la örtüşüyor. Takımın hedefiyle benim hedefim aynı" dedi.

İtalyan teknik direktör, "Ateşli bir taraftarımız var. Onları mutlu etmek istiyoruz. En iyi oyuncuları buraya getirip en iyi şekilde onları değerlendirmeliyiz" diye ekledi.

İtalyan anne babasının bir süre yaşadığı Almanya'nın Karlsruhe kentinde doğan Italiano, çocukluğunu Sicilya adasında geçirdi ve futbola burada başladı.

2014 yılında oyunculuktan teknik ekibe geçiş yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde Spezia, Fiorentina ve Bologna gibi kulüpleri çalıştırdı.

Spezia 2020-2021 sezonunda onun yönetiminde tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseldi. Fiorentina'yı çalıştırırken iki kez Konferans Ligi, bir kez de İtalya Kupası finaline ulaştı.

2024-2025 İtalya Kupası'nı Italiano'nun çalıştırdığı Bologna kazandı.

Bologna geçen sezon da Avrupa Ligi çeyrek finaline kadar ilerledi.

Beşiktaş, Italiano'nun ilk yurt dışı tecrübesi olacak.