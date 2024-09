Victor Osimhen Galatasaray'a imzayı attı! İşte kazanacağı para

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Nijeryalı golcünün alacağı ücret de belli oldu.

KAP GELDİ: MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.""

OSIMHEN İÇİN KLİP

Galatasaray, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA VE OCAKTA FESİH MADDESİ YOK

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tarafların el sıkıştığı sözleşmede satın alma opsiyonu veya Ocak'ta fesih maddesi bulunmuyor.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Ayrıca dünyaca ünlü yıldız futbolcu Osimhen, Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyecek.

NAPOLİ SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Victor Osimhen için sürpriz bir açıklama yaptı. İtalyan ekibi, Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

NAPOLİ PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, geçen sezon ise tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı. Osimhen'in Napoli ile olan mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.