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Victor Osimhen Galatasaray'a imzayı attı! İşte kazanacağı para

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Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kiralama bedeli ödemeyeceği Nijeryalı futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeyecek. Resmi sözleşmeyi imzalayan Osimhen, Cimbom'da 45 numaralı formayı giyecek. Öte yandan yıldız forvetin bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi de sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Nijeryalı golcünün alacağı ücret de belli oldu.

KAP GELDİ: MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.""

OSIMHEN İÇİN KLİP

Galatasaray, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! İşte kazanacağı para

SATIN ALMA VE OCAKTA FESİH MADDESİ YOK

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tarafların el sıkıştığı sözleşmede satın alma opsiyonu veya Ocak'ta fesih maddesi bulunmuyor.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Ayrıca dünyaca ünlü yıldız futbolcu Osimhen, Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyecek.

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! İşte kazanacağı para

NAPOLİ SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Victor Osimhen için sürpriz bir açıklama yaptı. İtalyan ekibi, Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! İşte kazanacağı para

NAPOLİ PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, geçen sezon ise tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı. Osimhen'in Napoli ile olan mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Murat Ustabasi:

YALAN DOLAN DUZMECELER

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en Antwerp:

Dolabı açtım tamtakır kuru bakır. Ama nedense osimhen haberi görünce sevinmiyor da değilim, bende mi sıkıntı var anlamadım.

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Tunç Tunçelli:

Eğer Osimhen 6 milyon euro alıyorsa köprüden atlamaya hazırım.bu kadar mı sahtekar olur bir takım

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Beşiktaşlı:

Bizde inandık

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Hakan Günde:

bilezik gibi geçirdiler lan bu adamda sıkıntı olmasa Avrupalı birakirmiydi bu adamı artı bir yıl için 15 milyon Euro verilir mi Galatasaray a geçmiş olsun

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Eymen Tunç:

Aaaaaa karaborsaray a bak sen ne 6 milyon euro su canım Napoli üstüne para veriyordur hatta

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