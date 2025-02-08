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Konyaspor'un Kayserispor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmaya yeşil-beyazlıların 86. dakika skoru 3-3'e getiren golünün VAR'da yaklaşık 5 dakika incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi damga vurdu. Konyaspor cephesi, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme sert tepki gösterdi. Çok konuşulanlar arasına giren pozisyon, VAR ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 6 maç sonra kazandı ve 2025 yılındaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya konuk takımın iptal edilen golü damga vurdu.

VAR'DA 5 DAKİKA İNCELENDİ: OFSAYT

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca Konyaspor forması giyen Emmanuel Boateng, maçın 90+1. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte o pozisyon;

VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes iptal edilen bu golü konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ BİTER BİTMEZ HAKEME KOŞTU

Bu karar tartışmalara neden olurken, Konyaspor İdari Menajeri Hüseyin Bilgin, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Çağdaş Altay'ın yanına giderek tabletle ofsayt nedeniyle sayılmayan golü gösterdi. Futbolseverler arasında çok konuşulanlar arasına giren pozisyon, VAR ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes iptal edilen bu golü konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımında hakem Altay'a tepki gösterdi. Çağdaş Altay'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma "Maçı bitirdi notu düşüldü.

İşte o paylaşım;

VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes iptal edilen bu golü konuşuyor

Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

abu tff hemen bu hakemin lisansını iptal edecek ayıptır buz gibi gol

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Bu tamamen vari kaldırmak için bir tuzak varın kalkması kime yarayacak oda malum var hakemleri hatalı kararda canlı yayında sorgulanması lazım

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Haber YorumlarıEmre Siskolu:

konya spor gitsin 6s nin yalakalığını yapsın beter olsunlar inşallah küme düşerler. geçen sene kıl payı kalmışlardı bu sene güle güle konya.

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

Neresi ofsayt bunun ALLAH BELANIZI VERSİN HAKEMLER

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Haber YorumlarıErhun Sürme:

CIZGI CEKILDIYSE UYULMASI GEREK YAPACAK BISEY YOK. BU ARADA ORTA HAKEME ISYAN ETMEYIN VARDAKILER OFSAYTI CIZIYOR ORTA HAKEMLIK BISEY YOK. BIDE FENERIN COK ISTEDIGI ŞU MESHUR YABANCI VAR HAKEMLERI CIZDIRIYOR :))

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Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Konyaspor u düşürmek için 2 yıldır uğraşıyorlar yazık haksızlık bu. Neresi ofsayt bu pozisyonun körmüsünüz.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bu türk futbolunda hiç bir zaman ilerleme olmaz oyun içinde oyun var milleti kandırıyorlar hepsi emek hırsızı...

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