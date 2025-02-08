Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 6 maç sonra kazandı ve 2025 yılındaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya konuk takımın iptal edilen golü damga vurdu.

VAR'DA 5 DAKİKA İNCELENDİ: OFSAYT

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca Konyaspor forması giyen Emmanuel Boateng, maçın 90+1. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ BİTER BİTMEZ HAKEME KOŞTU

Bu karar tartışmalara neden olurken, Konyaspor İdari Menajeri Hüseyin Bilgin, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Çağdaş Altay'ın yanına giderek tabletle ofsayt nedeniyle sayılmayan golü gösterdi. Futbolseverler arasında çok konuşulanlar arasına giren pozisyon, VAR ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımında hakem Altay'a tepki gösterdi. Çağdaş Altay'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma "Maçı bitirdi notu düşüldü.

İşte o paylaşım;