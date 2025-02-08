Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
Konyaspor'un Kayserispor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmaya yeşil-beyazlıların 86. dakika skoru 3-3'e getiren golünün VAR'da yaklaşık 5 dakika incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi damga vurdu. Konyaspor cephesi, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme sert tepki gösterdi. Çok konuşulanlar arasına giren pozisyon, VAR ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 6 maç sonra kazandı ve 2025 yılındaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya konuk takımın iptal edilen golü damga vurdu.
VAR'DA 5 DAKİKA İNCELENDİ: OFSAYT
Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca Konyaspor forması giyen Emmanuel Boateng, maçın 90+1. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İşte o pozisyon;
MAÇ BİTER BİTMEZ HAKEME KOŞTU
Bu karar tartışmalara neden olurken, Konyaspor İdari Menajeri Hüseyin Bilgin, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Çağdaş Altay'ın yanına giderek tabletle ofsayt nedeniyle sayılmayan golü gösterdi. Futbolseverler arasında çok konuşulanlar arasına giren pozisyon, VAR ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı maç paylaşımında hakem Altay'a tepki gösterdi. Çağdaş Altay'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma "Maçı bitirdi notu düşüldü.
İşte o paylaşım;