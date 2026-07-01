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Vanspor FK ve Çaykur Rizespor yeni sezon kampı için Erzurum'u tercih etti

Vanspor FK ve Çaykur Rizespor yeni sezon kampı için Erzurum'u tercih etti
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1. Lig ekibi Vanspor FK ile Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirecek. Vanspor 5 Temmuz'da başlayacağı kampı 3 Ağustos'a kadar sürdürecek, Rizespor ise 6 Temmuz'da kampa girecek.

1. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Yeni sezon hazırlıklarını yüksek rakımda sürdürmeyi planlayan Vanspor FK, 5 Temmuz Pazar günü başlayacağı Erzurum kampını 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar sürdürecek. Doğu Anadolu temsilcisi, yaklaşık bir ay sürecek kamp döneminde kondisyon, dayanıklılık ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ise 6 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da kampa girecek. Karadeniz temsilcisinin ilk etap kamp programı 17 Temmuz Cuma günü sona erecek. Yeşil-mavililerin kamp süresince fiziksel yükleme çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi takım uyumunu artırması bekleniyor.

Hali hazırda Erzurum'da bulunan Süper Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetleri'nde kampı da 17 Temmuz Cuma günü sora erecek.

Öte yandan, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takım sayısı her geçen gün artıyor. Yüksek rakımı, iklim şartları ve modern tesisleriyle dikkat çeken merkez, yaz kampı döneminde profesyonel kulüplerin tercih ettiği adresler arasında yer almayı sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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