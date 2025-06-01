Vanspor FK ile Batman Petrol Spor Taraftarları Kayseri'de Buluştu

Vanspor FK ile Batman Petrol Spor Taraftarları Kayseri'de Buluştu
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TFF 2'nci Lig Play-Off Finali için Kayseri'ye gelen Vanspor FK ve Batman Petrol Spor taraftarları, maç öncesi dostluk mesajları verdi. Her iki takımın taraftarları stadyum çevresinde bir araya gelerek maç heyecanını paylaştı. Karşılaşma, TFF 1'inci Lig'e yükselecek son takımın belirlenmesi için büyük bir önem taşıyor.

KAYSERİ'de TFF 2'nci Lig Play-Off Final maçı için karşı karşıya gelecek Vanspor FK ile Batman Petrol Spor taraftarları kente geldi.

TFF 2'nci Lig Play Off finalinde bu akşam saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Vanspor FK ile Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek. TFF 1'inci Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın taraftarları özel araçları ve çok sayıda otobüsle Kayseri'ye gelmeye başladı. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum çevresinde dostluk görüntüleri sergileyen taraftarlar bir arada gezdi. Van'dan geldiğini söyleyen Faruk Arslan, "Biz çok badireler, olaylar atlatarak bu duruma geldik. Bundan önceki maçlarımızda da bayağı olaylar oldu. Ama inşallah bu maçı alacağız. Batman Petrol de bizim takımımızdır. İyi olan kazansın ama biz kazanalım. Tahminimce bu maçı Vanspor 3-1 alır" dedi.

Faruk Aslan'ın kızı ise, "Ben küçükken de maçlarına gidiyordum. Bir fırsat doğunca maçlarına gelelim, izleyelim dedik. Güzel bir fırsat oldu, inşallah kazanacağız. İki taraf için de ne hayırlıysa o olsun. Dostluk kazansın diyorum. Normalde Ankara'ya gidip geliyoruz, o sırada bazen Kayseri'ye uğruyorduk, ilk defa gelmiyoruz. Stadyum dıştan çok güzel görünüyor. İçerisini tam olarak bilmiyoruz ama büyük bir kapasiteye sahipmiş" diye konuştu.

İzmir'den 2 oğlu ile geldiğini söyleyen Sinan İzarlı ise, "Biz İzmir'den otobüsle yaklaşık 50 kişi geldik. Çok güzel, heyecanlıyız. Bugün kardeş takımla oynuyoruz. Yaşayacağımız bu atmosfer, gerçekten çok güzel, çok mutluyuz. Anlatılmaz yaşanır derler, biz şu an onu yaşıyoruz. İnşallah buradan Vanspor adına şampiyon olup, İzmir'e dönüş sağlayacağız. Batman da kardeş takımımız. Biz de kazansak onlar da kazansa, sonuç itibariyle kazanan kardeş takım olacak. İnşallah biz kazanalım. İki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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