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Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor ile Vanspor kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran kırmızı-siyahlı takım, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Nesine 3. Lig temsilcisi Bursaspor ile Nesine 2. Lig ekiplerinden Vanspor karşı karşıya geldi. Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki müsabakada tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirledi.

120 DAKİKA 2-2 BİTTİ

Ev sahibi takım, ilk yarısı 0-0 biten maçın 65. dakikasında Barış Dalkıran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 3 dakika sonra karşılık veren Vanspor, önce Harun Kavaklıdere'nin attığı golle 1-1 buldu, 74. dakikada ise eski Bursasporlu Batuhan Kör'ün fileleri sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Bursaspor da tecrübeli futbolcusu Ahmet İlhan Özek'in 89. dakikadaki golüyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazananı penaltılar belirledi.

Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

PENALTILARDA VANSPOR TURLADI

Seri penaltı atışlarında adını bir üst tura yazdıran taraf, rakibini 7-6 mağlup eden Vanspor oldu. Bursaspor'da penaltı atışlarından yararlanamayan isimler, Mehmet Yiğit ve İlhan Depe olurken, konuk takımda ise penaltıyı kaçıran tek futbolcu Erdem Seçgin oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPerwer:

Liglerin yüz karası Bursaspor’a girmis olsun…

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

delikanlı Bursa nerdesin haney:)))

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Haber Yorumlarıİbrahim Uyanık:

Bir kendine gelmen lazımdı kanka sonuçta 3.lig ekibisin ve muhteşem taraftarın sayedesinde iyi gidiyorsun

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