Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çeken Rota Doğa Sporları Kulübü üyeleri, son 3 hafta içerisinde bölgedeki 3 dağın zirvesine tırmandı. Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor.

Vanlı dağcılar 3 haftada 3 zirve tırmanışı yaptı

VAN - Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çeken Rota Doğa Sporları Kulübü üyeleri, son 3 hafta içerisinde bölgedeki 3 dağın zirvesine tırmandı.

Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede kulübe bağlı dağcılar, son üç hafta içerisinde Artos, Nemrut ve en son olarak 3 bin 535 rakımlı Hüdavendigar Dağı'nın zirvesine tırmandı. Hüdavendigar Dağı'nın karlı zirvesinde Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı ile Tendürek Dağı'nı gözlemlemeyi başardı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, Van Gölü Havzası'nda bulunan dağların tanıtımını yapmaya devam ettiklerini belirtti. Bu hafta rotalarını Van-Erciş ve Ağrı-Diyadin sınırları arasında bulunan 3 bin 535 rakımlı Hüdavendigar dağına çevirdiklerini ifade eden Karacan, "Van'ın Erciş ilçesi Taşkapı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hüdavendigar Dağı eşsiz manzarasıyla bizleri adete büyüledi. Zirvesinde Türkiye'nin en yüksek dağlarının izlenebildiği müthiş bir görsel şölen sunuyor. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Süphan Dağı, Tendürek Dağı, Artos Dağı, Başet Dağı ve Erek Dağı gibi müthiş zirveler görülebilmektedir. Yol güzergahındaki Zilan Deresi ayrı bir güzellik olarak duruyor. Hüdavendigar Dağı ayrıca yabani hayat bakımdan da çok zengindir. Zirve tırmanışı sırasında kurt, tilki ve tavşan gibi yabani canlılarda görülmektedir" dedi.

Öte yandan, dağcılar yaklaşık 4 saatlik tırmanıştan sonra çıktıkları zirvede halay çekerek, daha sonra bölgeye gidecekler için rota oluşturdu.