Van'da Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası Başladı

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası başladı. Sporcular antrenman uçuşları yaparak şampiyonaya hazırlandı. Van'ın doğal güzellikleri ve spor alanları tanıtılıyor.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası'nda sporcular antrenman uçuşları yaptı.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyona, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi'nde başladı.

Birçok ilden kente gelen sporcular, Ayanis Mahallesi'ndeki alanda Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaparak şampiyonaya hazırlandı.

Yarın yapılacak yarışlarda pilotlar 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi şekilde iniş yapamaya çalışacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van'ın yamaç paraşütü ve paramotor sporu için dünyadaki nadir alanlardan biri olduğunu söyledi.

Federasyon olarak Van'da ilk kez Paramotor Türkiye Şampiyonası'nı yaptıklarını belirten Yılmaz, "Van'da olmaktan çok mutluyuz. Kentin hem yamaç hem de paramotor sporu için dünyada nadir görülen yamaçları var. İnanılmaz bir manzaraya sahip. Bu sporun Türkiye'de gelişmesine Van'ın çok büyük katkısı olacak." diye konuştu.

Yarışmaya İzmir'den katılan Hande Günden ise "Van'a ilk kez geliyorum, çok beğendim. Van Gölü'ne ve Süphan Dağı'na karşı uçmak çok heyecanlı. İnşallah yarın da yarışlarda güzel derece elde edip şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.