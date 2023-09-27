Van'da 'Spor Van' projesi açıldı

Van Valiliği tarafından hayata geçirilip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Spor Van' projesinin açılışı törenle yapıldı.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları ve sporcuların gösterileriyle devam eden programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her çocuğun ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması için bu tür projelerin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın akademik başarıları kadar bedensel, ruhsal ve zihinsel anlamdaki gelişmelerini önemsediğimiz için bu projeyi yürütüyoruz. İnşallah çocuklarımız, ya bir spor dalının iyi bir uygulayıcısı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olacaklar" dedi.

Bir taraftan etkinlikler yaparken bir taraftan da çocuklara spor malzemeleri aldıklarını aktaran Vali Balcı, "Geçen sene yaklaşık 20 milyon TL, şimdi de 30 milyon TL değerinde okullara, okul spor kulüplerine destek amacıyla spor malzemesi aldık. Böylece bir yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon TL tutarında spor malzemesini çocuklarımızla buluşturmuş olacağız. Bunun dışında Van ve ilçelerimizde çocuklarımız için 13 butik yüzme havuzu inşaatımız ile 21 tane butik kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Bunun yanında 240 tane okul bahçesine voleybol ve basketbol sahası yaptık ve bunu da inşallah 300'e tamamlamış olacağız. Yine 11 ilçemizde voleybol ve basketbol sahası, tenis kurdu ve halı sahadan oluşan üçlü spor tesislerini yaptık. Bir tane de sporcu fabrikası inşaatını devam ettiriyoruz. Bir taraftan spor alt yapısına destek verirken bir taraftan da faaliyetleri candan, kalpten destekliyoruz. Bu faaliyetleri gerçekleştiren, destek veren başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumu ifade ediyor, 'Spor Van' projemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve sporcular katıldığı program, protokolün sporcuları ziyaret etmesi ve halay çekmesi ile sona erdi. - VAN