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Van Bronckhorst: Lige Havlu Atmadık, Gelişmemiz Gerekiyor

Van Bronckhorst: Lige Havlu Atmadık, Gelişmemiz Gerekiyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de Başakşehir ile oynanan golsüz berabere sonrası yaptığı açıklamalarda takımın gelişmesi gerektiğini vurguladı. Hazırlıklara hız kesmeden devam edeceklerini belirten van Bronckhorst, transfere ihtiyaç duyduklarını da ifade etti.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Sezon başına kıyasla aynı akışta değiliz. Takımların bize karşı nasıl oynadığı görüyorsunuz. 1'e 1 baskıyla oynuyorlar. Bugün de rakibimizi gördünüz. Topun bizde olduğu anlarda oyunu domine ettik. Ama bunu fırsatlara dönüştüremedik" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Rakibin arkasına yaptıkları koşularla tehlikeler yarattıklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Rafa - Semih değişikliğini bunun için yaptık. Daha sonra Mario'yu Gedson ile birlikte içeride konumlandırdık. Arkaya koşu yaparak fırsatlar yakalamaya çalıştık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Büyük olmasa da fırsatlar yakaladık. Sonlara doğru rakip sahaya yerleştik ve Mustafa'yı oyuna aldık. O da iyi bir fırsat yakaladı ama rakibimiz iyi savundu. Bulduğumuz fırsatlar konusunda gelişmemiz gerekiyor. 9 puan kaybettik. Bu çok fazla. Gelişmemiz gerekiyor. Avrupa'da iyi işler yaptık ama ligde yapamadık. Göztepe maçıyla gelişmeye başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İHTİYAÇ OLAN BÖLGELERE TRANSFER YAPMAK İSTİYORU'Z

Kadro derinliğinin az olup, olmadığı yönünde gelen soru üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Ciro ve Milot'un sakatlıkları sonrasında opsiyonlarımız olmadı. Kadro konusunda yapılanma bitmedi. Elimizden gelen her şeyi yaptık, denedik. Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bir fırsat. Elimizdeki kadro bu. Milot sahada olmadığı zamanlarda kenar oynayan oyuncu olmuyor. Muçi orta saha oyuncusu. Bu noktada hücumcu beklerle oynuyoruz. Böyle çözüm üretiyoruz. Milot bugün sadece bu kadar oynayabilirdi. Milli aradan sonra Immobile dönecek. Milot, yüzde yüz hazır olacak. Bizim de alternatiflerimiz çoğalacak" diye konuştu.

'SEZON BAŞINA KIYASLA AYNI AKIŞTA DEĞİLİZ'

Sezon başına kıyasla aynı akışta olmadıklarını belirten van Bronckhorst, "Sezon başına kıyasla aynı akışta değiliz. Takımların bize karşı nasıl oynadığı görüyorsunuz. 1'e 1 baskıyla oynuyorlar. Bugün de rakibimizi gördünüz. Topun bizde olduğu anlarda oyunu domine ettik. Ama bunu fırsatlara dönüştüremedik. Geçişlerde yanlış kararlar aldık, bunları yapamadık. Üzücü bir bölümü geride bırakıyoruz. Sezon uzun, bir sonraki bölümde galibiyetler alan kimliğimize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'HAVLU ATTIK DİYEMEM'

Lige havlu atmadıklarını belirten Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok puan kaybettik. Gelişeceğiz. Havlu attık diyemem. Şimdi 2 hafta dinleneceğiz. Göztepe maçıyla yüzde yüzümüzle başlamayı hedefliyoruz. Benim odaklanmak istediğim bir sonraki maçtaki galibiyet. Benim için en önemli maç Göztepe maçı. 13 oyuncu milli takıma gidecek. Göztepe maçına hazırlanmak için birkaç günümüz olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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