Valencia, gol sayısını 7'ye yükseltti Spor Haberleri Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Müsabakanın 70. dakikasında Lincoln'ün pasında ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Valencia, takımını 4-0 öne geçiren golü atarken, Spor Toto Süper Lig'de toplam gol sayısını 7'ye yükseltti. (Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Enner Valencia Fenerbahçe Valencia Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Valencia, gol sayısını 7'ye yükseltti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.