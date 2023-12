SPOR Uzman Posta, PTT Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu

Gökalp Çakıcı: Milli takım ile Türkiye Voleybol Federasyonu'na da destek vermek istiyoruz

Sezer AFŞAR - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye'nin lider yerli e-posta sağlayıcısı Uzman Posta, PTT Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT Kadın Voleybol Takımı, kulüp tarihinde ilk kez bir elektronik posta firması ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Küçük ve büyük ölçekteki 1200'den fazla iş ortağına hizmet veren Uzman Posta, PTT Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Uzman Posta Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, marka olarak ilk defa spor branşında sponsorluk anlaşmasına imza attıklarının altını çizerek, "Bu bizim için bir ilk. Bundan önce farklı mecralarda kurumları desteklemiştik ama ilk defa spor alanında bir girişimde bulunduk. Sultanlar Ligi, dünya liglerinin en değerlisi ve ciddi şekilde hep izleyici hem de sponsor çekiyor. Biz PTT ile işbirliği içerisinde olduğumuz ve onlar da Sultanlar Ligi'nde olduğu için bunu değerlendirmek istedik. Biz aslında onların uzun yıllardır ligde bulunuşunun bize faydalarını hesap ettik. O sebeple bu işbirliğine imza attık" diye konuştu.

"KENDİ LİGİMİZDE OYNAYAN OYUNCULARIMIZIN BU BAŞARIYI ELDE ETMESİ BİZİM İÇİN ONUR VE GURUR KAYNAĞI"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarıların voleybola ilgiyi çok fazla artırdığını aktaran Çakıcı, "Ülkemizdeki her vatandaşın voleybola ilgisi arttı. Doğal olarak ben ve çevremdeki insanlar da bunu sürekli konuşuyor. Biz de uzun yıllardır bazı sporları takip etmekten vazgeçmiş olsak da voleyboldaki başarı izleyici olarak bizim bir takım aksiyonlarda bulunmamızı sağladı. Avrupa şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğu, hepsi bunları etkiledi. Kendi ligimizde oynayan oyuncularımızın bu başarıyı elde etmesi bizim için onur ve gurur kaynağı. Bizi teşvik eden en önemli şey bu oldu diyebilirim" açıklamasında bulundu.

Gökalp Çakıcı, voleybola yatırımlarının devam edeceğini ve milli takım ile Türkiye Voleybol Federasyonu'na sponsor olmak istediklerini belirterek sözlerini noktaladı.

BURAK YAMUÇ: BU UZUN SOLUKLU BİR İŞ

PTT Voleybol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yamuç, voleybola yatırımlarını her geçen sezon daha da artırdıklarını belirterek, "PTT bu yıl 183'üncü yılını kutlayan bir kurum. Geçmişten günümüze kadar ilgisi her zaman devam etti. 1954 yılından beri PTT adıyla sporun içinde yer aldık. Daha sonra bir ara verildi. Voleybol, atletizm ve tekvando alanlarında faaliyetlerimiz devam ediyor. Kadın voleybol takımında son 5 yılda her geçen yıl yatırımları artırarak adım adım ilerleyen bir kurumuz. 5 yıldır altyapı ve üstyapıya yatırımları devam ettiriyoruz. Gelecek yıl da şimdiki bütçemizden daha fazlasını oluşturarak yatırımlara devam edeceğiz. Bu uzun soluklu bir iş. Şu anda emekleme aşamasında olan bir kulübüz. Türk kadınına ve Türk sporuna katkı vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İLERLEYEN YILLARDA ÜLKEMİZE AVRUPA'DAN BİR KUPA GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kulüp olarak 2-3 yıl içerisinde daha iyi bir noktaya geleceklerine inandığını aktaran Yamuç, altyapının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İlerleyen zamanlarda kadromuzun büyük kısmını altyapıdan gelen oyuncularımızla oluşturmak istiyoruz. Onlara yapacağımız kaliteli takviyelerle önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde sürekli Avrupa kupalarına hak kazanan bir PTT oluşturmayı ve ülkemize Avrupa'dan bir kupa getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yamuç, tesisleşme konusunda ise önemli adımlar attıklarını söyleyerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve PTT Genel Müdürümüz Hakan Gülten bize büyük destek oluyor. Şu anda salonumuzu bize tesis etmiş durumdalar. Tabii ki yeterli değil çünkü daha iyisini yapabiliriz. Şu anki tesislerimizi daha da büyütmek istiyoruz. Kulüp büyüdükçe ilerleyen zamanlarda daha büyük tesislerin kulübümüze kazandırılacağını düşünüyorum" dedi.

POLEN ÜNVER: NELERİ DAHA İYİ YAPMAMIZ KONUSUNDA DERSLER ALIYORUZ

Lige çok iyi başlayamadıklarını aktaran PTT Kadın Voleybol Takımı Menajeri Polen Ünver, "Çok istemediğimiz bir yerdeyiz. Lige çok iyi başlayamadık. Alt sıralardaki 6-7 takım birbirine denk. Hemen hemen herkesin galibiyet ve mağlubiyet sayıları birbirine eşit. O yüzden oynayacağımız her set çok önemli. Biz de onun için elimizden geleni yapıyoruz. Kötü ve iyi oynadığımız maçlar oldu. Neleri daha iyi yapmamız konusunda da dersler alıyoruz. Öncelikle ligde kalmak daha sonra da play-off'a girebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Ünver, Sultanlar Ligi'nde bugün oynayacakları Fenerbahçe Opet maçıyla ilgili olarak ise "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Neler olacağı belli olmaz. İyi bir voleybol oynadığımız zaman bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YASEMİN ÖZEL: SEZON BAŞINDAKİ HEDEFİMİZ İLK 8'E GİRMEKTİ

Sezona bekledikleri gibi başlayamadıklarını aktaran PTT Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Yasemin Özel, "Bizim için zorlu bir süreçti. Beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe çok güçlü bir ekip ama iyi işler yapmaya çalışacağız. Sezon başındaki hedefimiz ilk 8'e girmekti. Şu anda onu başarmış değiliz ama daha bitmedi. Önümüzde oynayacağımız çok maç var. Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

SLADJANA MIRKOVIC: İSTEDİĞİMİZ BİR YER VAR VE ORAYI ELDE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Takımın Sırp pasörü Sladjana Mirkovic ise Fenerbahçe maçını kazanabileceklerini belirterek, "İstemediğimiz mağlubiyetler aldık. Lig çok uzun ve zorlu bir periyot. Her zamanki gibi çalışmaya devam ediyoruz. İstediğimiz bir yer var ve orayı elde etmeye çalışacağız. Fenerbahçe ligin en iyi ve iddialı takımlarından birisi. Biz iyi bir voleybol oynarsak kazanma ihtimalimiz var. Güzel bir sürpriz yapabiliriz. Biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.