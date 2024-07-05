Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları İspanya ile Almanya arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Stuttgart Arena'da oynanan dev müsabakada tur atlayan tarafı uzatmalarda belli oldu. Almanları 2-1 yenen İspanyollar, yarı finale yükselen taraf oldu.

AÇILIŞ GOLÜ OLMO'DAN

'Erken final' olarak nitelendirilen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Müsabakanın 51. dakikasında Lamine Yamal'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Daniel Olmo, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

WİRTZ MAÇI UZATMALARA TAŞIDI

Bu golden sonra beraberlik arayan Almanya, aradığı golü 89. dakikada buldu. Florian Wirtz'in 89. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getiren Almanlar, karşılaşmayı uzatmaya taşımasını bildi.

TURU GETİREN GOL MERİNO'DAN

Uzatmaların ilk devresinden gol sesi çıkmazken, eşitliği bozan gol 119. dakikada geldi. Mikel Merino'nun golüyle yeniden üstünlüğü eline alan İspanya, kalan kısa sürede de skoru koruması bildi ve sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

CARVAJAL KIZARDI

EURO 2024'ün ilk yarı finalisti İspanya'da Dani Carvajal, 100. dakikanın ardından 120+6. dakikada da sarı kart gördü. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan tecrübeli futbolcu, yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EV SAHİBİ VEDA ETTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi Almanya, çeyrek finalde İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. A Grubu'nda yer alan Almanlar, İskoçya ile Macaristan'ı yenerek, İsviçre ile de golsüz berabere kalarak 7 puanla zirvede yer almıştı. Son 16 turunda da Danimarka'yı 2-0 ile geçen turnuvanın ev sahibi, çeyrek finalde ise İspanya'ya uzatmalarda 2-1 yenilerek EURO 2024 macerasını noktaladı.

RAKİP PORTEKİZ YA DA FRANSA

Çeyrek finalde Almanya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran İspanya, bu turda Portekiz- Fransa karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Diğer yarı finali belirleyecek maç bu akşam saat TSİ 22.00'de oynanacak.