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Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu

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Paraguaylı Olimpiyat yüzücüsü Luana Alonso, 'uygunsuz davranış' iddialarına karşı açıklama yaptı. Alonso'nun, diğer yarışmacıları sosyalleşerek ve açık kıyafetler giyerek dikkatlerini dağıttığı iddia edilmişti. Ancak Alonso, Instagram'da yaptığı açıklamada hiçbir yerden atılmadığını ve yanlış bilgilerin yayılmasını istemediğini belirtti. Paraguay Olimpiyat Komitesi, Alonso'nun 'dikkat dağıtıcı' davranışlarının ardından diğer takım üyeleriyle karışmasını yasaklama kararı aldı.

Göz alıcı Olimpiyat yüzücüsü Luana Alonso, 'uygunsuz davranış' nedeniyle sporcu köyünden atıldığı iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu

Paraguaylı yüzücü Luana Alonso, Olimpiyat köyünden atıldığına dair haberlerin ardından açıklama yaparak, 'yalanlar' ve 'yanlış bilgiler'in kurbanı olduğunu belirtti.

Alonso'nun, diğer yarışmacıları sosyalleşerek ve açık kıyafetler giyerek dikkatlerini dağıttığı iddia edilmiş, yetkililer davranışlarıyla 'uygunsuz bir atmosfer' yarattığını öne sürmüştü.

Ancak Alonso Instagram'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hiçbir yerden kovulmadığımı veya atılmadığımı açıklığa kavuşturmak istedim, lütfen yanlış bilgi yaymayı bırakın. Herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum ama yalanların beni etkilemesine de izin vermeyeceğim." Alonso bu sözlerin yanına gün batımında içecek keyfi yaparken çekilmiş bir fotoğrafını da ekledi.

100 metre kelebekte elemelerden çıkamayan 20 yaşındaki çarpıcı güzellikteki sarışın, Paraguay takım yetkililerinin sağladığı resmi üniformalar yerine kendi seçtiği kıyafetlerle dolaşırken görülmüştü.

Ayrıca diğer sporcularla takılırken görülmüş ve hala Oyunlar'da yarışan takım arkadaşlarının dikkatini dağıttığı söylenmişti.

Alonso hatta Fransız başkentinde bir otele yerleşmiş, lüks mağazaları ve restoranları ziyaret etmiş, sosyal medyadaki 600.000 takipçisiyle fotoğraflar paylaşmıştı.

Paraguay Olimpiyat Komitesi yetkilileri, davranışlarının 'dikkat dağıtıcı' hale geldiğini duyduktan sonra Alonso'nun diğer takım üyeleriyle karışmasını yasaklama kararı aldı.

Alonso'nun ayrılışını duyuran açıklamada, Paraguay Olimpiyat Başkanı Larissa Schaerer şunları söyledi: "Varlığı, Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Talimatlar doğrultusunda hareket ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz, zira kendi isteğiyle Sporcu Köyü'nde gecelemedi."

Havuzda yarı finallere ulaşamayınca spordan emekli olduğunu açıklayan Alonso, o zamandan beri siyaset bilimi eğitimi aldığı ABD'ye döndü.

Ancak Fransa'dan ayrılmadan önce, Zafer Takı'na yakın şık Hotel Pastel'de kaldı ve şehrin birçok mağazasını ve müzesini ziyaret etti.

Alonso ayrıca Roland Garros tribünlerinden tenis kahramanlarını izleme fırsatı buldu ve Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz'ı aksiyon halinde gördü.

Instagram'da paylaştığı diğer fotoğraflarda yüzücü, Eyfel Kulesi ve Napolyon'un mezarının bulunduğu Hotel des Invalides müzesinin önünde görülüyordu.

Olimpiyat yetkililerine önceden haber vermeden yüzmeden emekli olduğunu açıkladı ve bu kararı Fransa'ya uçmadan önce aldığını iddia etti.

"Yüzme: Bana hayal kurma imkanı verdiğin için teşekkür ederim, mücadele etmeyi, denemeyi, azmi, fedakarlığı, disiplini ve daha fazlasını öğrettin," dedi.

"Hayatımın bir parçasını sana verdim ve dünyada hiçbir şeyle değişmem çünkü hayatımın en güzel deneyimlerini yaşadım, bana binlerce mutluluk, her zaman kalbimde taşıyacağım başka ülkelerden arkadaşlar, eşsiz fırsatlar verdin."

"Bu bir veda değil, yakında görüşürüz."

Uygun davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu

Uygun davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu

Uygun davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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Yorumlar (6)

hüseyin akgül:

suriyelileri değilde bunları misafir etseydik keşke

20
11
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1gerceklerinsesi:

Gönderin o arkadaşı bize. Biz ona uyum sağlatırız her şekilde;) maşallah maşallah

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20
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Nurullah Arvas:

uygunsuz davranış diye bahsettiği olimpiyat köyünü terk edip Paris i gezmeye çıkmış atacağınız başlığı seveyim...

18
2
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Mehmet ŞaFaK:

videodaki ile resimdeki aynı kişiyse makyaj bir mucize

12
0
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Mehmet ŞaFaK:

Videodaki ile resimlerdeki aynı kişiyse makyaj bir mucize

7
0
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UğuR DURAN:

Bir sporcu için fazla güzel... Çekemeyen biri çamur atmıştır...

0
0
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